Nueva Secretaria de Cultura de Medellín: Cinemateca, Piloto y Capital Mundial del Libro en su agenda

Verónica Suárez Restrepo, la nueva Secretaria de Cultura de Medellín, habló con EL COLOMBIANO sobre la llegada al cargo, días antes de comenzar la Fiesta del Libro y de los retos que tendrá esta cartera en el año y cuatro meses que le quedan a esta administración.

La nueva Secretaria de Cultura Ciudadana lleva cinco días en el cargo. Verónica Suárez Restrepo recibió esta responsabilidad que le entregó Federico Gutiérrez, como un gran voto de confianza, “porque esta Secretaría es un mundo, es muy grande, y muy potente”.