Nuevo Código de Tránsito: Gobierno advierte las conductas que seguirán siendo sancionadas

El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Transporte, prepara en Colombia una reforma al Código Nacional de Tránsito para modificar el sistema de multas y revisar cursos, licencias y trámites como los relacionados con el RUNT, el SIMIT y la revisión técnico-mecánica.
La iniciativa, cuyo borrador comenzó a elaborarse a finales de agosto de 2026, busca reducir costos y simplificar procedimientos, pero mantendrá los controles frente a conductas que representan riesgos para la seguridad vial.