Envigado tiene nuevo escuchadero para ayudar a cuidar la salud mental de los habitantes del Valle de Aburrá

Este martes 12 de agosto el Metro de Medellín anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo escuchadero, espacios que nacieron en 2020 en medio de la pandemia y que se convirtieron desde entonces en una estrategia clave para que la ciudadanía pueda acceder a servicios calificados de salud mental.

El nuevo escuchadero está ubicado en la estación Envigado, y se suma a los otros cuatro que funcionan en la red Metro y se encuentran en las estaciones San Antonio, San Javier, Acevedo, La Aurora y Oriente.

Este nuevo espacio fue posible gracias a una alianza público-privada, entre el Metro, la Alcaldía de Envigado, la Fundación Éxito y Forjar Cooperativa. Se espera que este nuevo espacio fortalezca la capacidad de atención de esta estrategia que hasta ahora ha logrado atender a 20.503 personas ofreciendo atención psicológica de manera gratuita, tendrá como objetivo propiciar la formación de grupos de apoyo para el cuidado de la vida.

Básicamente, las personas allí atendidas reciben información general y tamizajes de salud mental. Con base en los resultados son remitidos a los servicios de salud o, de ser necesario, se activan las rutas de atención inmediata.