Odinsa llega a México con compra de Ticsa y apuesta por aguas

Odinsa, empresa de Grupo Argos, concretó su llegada a México con una nueva plataforma de inversión en infraestructura hídrica, como parte de su estrategia de crecimiento rentable.

La compañía anunció el cierre de la adquisición de Tecnología Intercontinental (Ticsa), operación mediante la cual adquirió el 100% de las acciones de la empresa mexicana a EPM Capital México y EPM LATAM, filiales del Grupo EPM. El cierre de la transacción se produjo luego de cumplirse las condiciones previstas, entre ellas la aprobación de la autoridad de competencia mexicana. El valor de la operación, conocido como Equity Value, alcanzó 1.499 millones de pesos mexicanos, equivalentes a cerca de $277.000 millones colombianos a la tasa de cambio vigente. Adicionalmente, la transacción contempla un pago contingente de 224 millones de pesos mexicanos, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. Ticsa cuenta con 45 años de experiencia en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas potabilizadoras.

Durante su trayectoria, la compañía ha construido 175 plantas en México, Colombia y Chile, consolidándose como un referente en soluciones integrales para el tratamiento de aguas. Entre sus proyectos de mayor escala se encuentran las plantas de tratamiento de aguas residuales de Tierra Negra, con una capacidad de 1.500 litros por segundo (lps), y Celaya, de 750 lps. En conjunto con las demás plantas construidas por la compañía, estas infraestructuras tienen una capacidad equivalente al servicio para 9 millones de personas. La adquisición le permite a Odinsa incorporar capacidades técnicas y operativas al desarrollo de su nueva plataforma de infraestructura hídrica.

Odinsa Aguas tendrá dos líneas principales de inversión

Con la adquisición de Ticsa, Odinsa puso en marcha Odinsa Aguas, plataforma en la que busca replicar el modelo concesional que ya ha consolidado en otros segmentos de infraestructura. La nueva plataforma concentrará inicialmente sus inversiones en dos frentes como tratamiento y reúso de agua, con el propósito de reducir la presión sobre las fuentes naturales. Además, desalación de agua, dirigida especialmente a sectores como la minería y la industria, con énfasis en regiones que enfrentan altos niveles de estrés hídrico.

La estrategia contempla evaluar oportunidades de inversión en diferentes mercados de Latinoamérica, entre ellos México, Chile, Perú y Colombia. Odinsa también analizará proyectos en otros países que presenten una elevada demanda de infraestructura hídrica y condiciones favorables para inversiones de largo plazo. Jean Pierre Serani, presidente de Odinsa, señaló que la adquisición de Ticsa y el ingreso al mercado mexicano permiten consolidar el negocio de aguas y cumplir una de las metas contempladas en el programa ACE 1.0, lanzado recientemente por Grupo Argos. “Con la compra de Ticsa y la llegada a México, consolidamos el negocio de aguas y cumplimos una de las metas previstas en el programa ACE 1.0 lanzado recientemente por Grupo Argos”, afirmó Serani. Según el ejecutivo, la incursión en el sector hídrico responde a la estrategia de crecimiento rentable de la compañía, orientada hacia sectores con alto potencial y que sean coherentes con sus capacidades como gestor de activos y con sus criterios de inversión. El objetivo final es avanzar en la transformación de Grupo Argos hacia un modelo de gestión de activos, bajo la figura de Grupo Argos Asset Management.

La movida de EPM

EPM explicó que la venta de Ticsa se fundamentó en las evaluaciones que se hacen del portafolio empresarial que evidenciaron oportunidades de reasignación de capital hacia negocios con mejor alineación estratégica y perfil de riesgo -retorno para la compañía.