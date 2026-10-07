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Mientras capos salen de la Ofac, Petro y sus cercanos se quedan

Estados Unidos revisa periódicamente sus listas de sanciones y esta semana retiró a 125 personas y entidades, entre ellas 37 colombianos y 31 empresas.

  • Lista OFAC. Foto: OFAC
    Lista OFAC. Foto: OFAC
El Colombiano
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hace 34 minutos
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‘Gordo Lindo’, ‘El Arquitecto’, ‘Flechas’ y otros antiguos pesos pesados del narcotráfico colombiano fueron sacados de la Lista Clinton de Estados Unidos.

También salieron decenas de empresas que durante años estuvieron bajo las sanciones de los gringos. Gustavo Petro, Nicolás Petro, Verónica Alcocer y Armando Benedetti, en cambio, siguen incluidos.

La decisión fue publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En total, fueron retiradas 125 personas y entidades de sus listas de sanciones.

Lea también: ¿Puede Estados Unidos meter en la lista de la Ofac a corruptos de otros países, como propuso De la Espriella?

En el caso de Colombia, salieron 37 personas y 31 empresas, relacionadas principalmente con cinco estructuras del antiguo Cartel del Norte del Valle y una de la Oficina de Envigado.

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Francisco Javier Zuluaga Lindo, ‘Gordo Lindo’, quien permanecía en la lista desde 2007. Fue extraditado a Estados Unidos en 2008 y condenado a 21 años de prisión por narcotráfico.

Cumplió nueve años y regresó a Colombia en 2018. También fue retirado Pedro Antonio Bermúdez Suaza, ‘El Arquitecto’, señalado por Estados Unidos de servir como enlace entre organizaciones colombianas y mexicanas para el envío de cocaína.

Otro es Jhon Eidelber Cano Correa, ‘Flechas’, antiguo integrante de la estructura de Wilber Varela, alias Jabón, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos.

En contexto: Daniel Quintero y otros cercanos a Petro a quienes De la Espriella pidió quitarles la visa: ¿serán los siguientes?

La depuración también alcanza a otras personas y compañías que habían sido señaladas por su relación con organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos.

Mientras esos nombres salen del listado, permanecen allí el expresidente Petro y las personas de su entorno sancionadas en octubre de 2025.

De hecho, en junio pasado, durante su visita a Colombia, el senador de Estados Unidos Bernie Moreno (Partido Republicano) dijo que era posible que Petro fuera sacado de esa lista “fatal”.

“Yo creo que eso es posible y probable. Obviamente lo que es importante es qué pasa sobre las próximas cinco semanas con las investigaciones, pero yo creo que está yendo muy bien”, afirmó entonces. Eso, al menos en esta oportunidad, no ocurrió.

Sanciones como garrote Aunque las sanciones de Estados Unidos no son nuevas, durante la pasada campaña presidencial adquirieron otro peso en el discurso del presidente Abelardo de la Espriella.

El entonces candidato recurrió en varias ocasiones a la posibilidad del retiro de visas para advertirle a sus opositores y a quienes señalaba de estar involucrados en hechos de corrupción que la justicia de ese país podía venir tras ellos.

Incluso apeló varias veces al llamado ‘quitavisas’ y grabó videos en los que mencionaba con nombre propio a políticos y contratistas para advertirles que podían perder su permiso para visitar Estados Unidos. Ese ambiente de zozobra parece estar teniendo efecto, al menos a la hora de sacar adelante algunas de las apuestas del Gobierno De la Espriella en el Congreso.

Entérese: “El jefe confía en ti”: los chats entre Olmedo López y Vladimir Fernández que salpicarían a Petro

Ape Cuello, el aliado de Petro

“Le hablo puntualmente a usted, señor Ape Cuello. Vea a ver lo que va a hacer conmigo porque le llegó quien lo va a ajustar. Ya deje de robarse al Cesar”, le advirtió Abelardo al congresista costeño durante uno de sus actos de campaña, frente a cientos de personas.

Cuello, integrante del Partido Conservador y con cinco periodos consecutivos en la Cámara de Representantes, había sido uno de los aliados del gobierno de Gustavo Petro.

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Después de la elección, Cuello se sumó al comité de aplausos de Abelardo. Según reveló La Silla Vacía, una llamada del ministro del Interior, Rodrigo Lara, antecedió su gestión para que otros congresistas apoyaran dos artículos claves del presupuesto.

Cuello se reunió con varios parlamentarios y, les habría pedido que votaran a favor y les dijo: “Háganlo por mí”.

El representante a la Cámara negó que hubiera actuado por miedo o bajo presión y aseguró que simplemente buscaba darle un margen de espera al Gobierno. No significa que Abelardo decida quién entra o quién sale de las listas de Estados Unidos.

Entérese: El narco “Araña” asistirá a su primera audiencia en Estados Unidos: ¿a cuántos años de cárcel se enfrenta?

Esa decisión corresponde a las autoridades de ese país. Pero el ‘quita visas’ y las sanciones dejaron de ser únicamente un asunto de política exterior y terminaron convirtiéndose también en parte del lenguaje con el que el nuevo Gobierno se relaciona con sus contrarios políticos.

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Preguntas y respuestas

¿Quiénes fueron retirados de la Lista Clinton de Estados Unidos?
Entre los colombianos retirados de las listas de sanciones de Estados Unidos están Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordo Lindo’; Pedro Antonio Bermúdez Suaza, conocido como ‘El Arquitecto’; y Jhon Eidelber Cano Correa, alias ‘Flechas’. La depuración también incluyó decenas de personas y empresas relacionadas con antiguas estructuras del narcotráfico colombiano.
¿Cuántos colombianos y empresas fueron retirados de las listas de sanciones de Estados Unidos?
En el caso de Colombia, fueron retiradas 37 personas y 31 empresas. A nivel general, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) eliminó 125 personas y entidades de sus listas de sanciones.
¿Qué significa que una persona sea retirada de la Lista Clinton?
Que una persona sea retirada significa que deja de estar incluida en la lista de sanciones de la OFAC bajo la designación que había motivado las restricciones. La decisión no implica, por sí sola, una declaración sobre la inocencia, rehabilitación o ausencia de antecedentes de esa persona.
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