MinEnergía abre la puerta para que empresas de energía del Caribe cobren la deuda de opción tarifaria más rápido

El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución MME 40505 de 2025, con la que busca garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano.
Según esta cartera, la medida permitirá a las empresas de la región utilizar recursos de los planes de inversión y reducción de pérdidas para asegurar la estabilidad operativa y financiera del sistema.
La resolución, de carácter transitorio por dos años, da margen a las compañías para adoptar medidas de alivio mientras se construye una solución estructural al déficit energético que enfrenta la región.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá emitir la regulación correspondiente para proteger a los usuarios y estabilizar las finanzas de los operadores.
“Nuestra prioridad es garantizar que los hogares caribeños, especialmente los de los estratos más vulnerables, no se vean afectados por las condiciones actuales de las empresas operadoras”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.