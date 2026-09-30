OpenAI presenta Dots, un agente de IA que trabaja de noche, se conecta a 4.000 apps y se le puede llamar por teléfono

OpenAI ha presentado en su conferencia para desarrolladores DevDay 2026 varias novedades, como Dots, su nuevo agente de Inteligencia Artificial (IA); ChatGPT Space, el nuevo espacio colaborativo para trabajar con la IA y el equipo; y el nuevo modelo GPT-6.1 Sol, entre otros muchos anuncios dedicados a organizaciones y desarrolladores. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha ido presentando todas las novedades en el DevDay, donde Dots ha sido la primera de ellas. Este agente va en la línea de Muse de Meta, pero se centra en las posibilidades que ofrece el modelo avanzado de voz de OpenAI para que los usuarios puedan dictar órdenes al agente de IA en una conversación natural para que este las ejecute en segundo plano o avise cuando las haya terminado.

“Esta es la versión auténtica de la IA que siempre hemos imaginado para nosotros mismos. Es como un asistente de IA que siempre te respalda, inspirado en las versiones geniales que veíamos en las películas al crecer”, ha señalado Altman durante la presentación de Dots y de las posibilidades que ofrecerá al usuario como agente de IA. Según Altman, el agente puede trabajar durante la noche y presentar al usuario por la mañana las tareas terminadas, como la búsqueda de errores en un programa. Además, el usuario puede usar tanto la ‘app’ para móvil como la de escritorio para tener una mayor flexibilidad en la interacción con Dots, esté donde esté. De hecho, otra de las experiencias más llamativas de Dots es que el usuario puede llamarlo por teléfono para entablar una conversación a viva voz y pedirle una revisión o hacerle cualquier consulta.

Asimismo, cada agente dispone de su propio ordenador en la nube y de su propio navegador para acceder a la web. Además, gracias al ecosistema de complementos de ChatGPT, en una próxima disponibilidad, Dots puede conectarse a más de 4.000 ‘apps’. Finalmente, el usuario puede desde configurar reglas para acomodar la experiencia a sus propias necesidades hasta comunicarse con Dots desde otras plataformas como ChatGPT, Slack, Microsoft Teams y mensajes de texto. El agente mantiene el contexto de todos estos canales y solo accede a las apps que el usuario autorice. Dots está disponible desde este martes en ChatGPT Pro y ChatGPT Business Premium en los mercados admitidos. Los clientes de ChatGPT Enterprise pueden acceder a la beta cuando el administrador la habilite. Por su parte, OpenAI ofrece ya en versión preliminar a un número limitado de empresas Dots Specialists, en colaboración con Microsoft, para las organizaciones que necesiten su IA en áreas como la contabilidad, el marketing por correo electrónico, el análisis legal o la resolución de incidencias, entre otras.

Llega ChatGPT Space

Altman también ha presentado el nuevo espacio colaborativo para la IA y las personas, ChatGPT Space, un lugar en el que el equipo puede trabajar de forma conjunta con ChatGPT para investigar sobre un proyecto, trabajar en un documento y añadir comentarios para que fluyan los procesos de trabajo de una organización o grupo de personas. Según Altman, Space “se siente vivo”. En este espacio, los usuarios y ChatGPT pueden transformar conversaciones en páginas o diapositivas editables, crear páginas dinámicas, organizar equipos y gestionar tareas. Además, incluye perfiles de actividad y resúmenes automáticos de reuniones con acciones a ejecutar e integración directa con Slack y Microsoft Teams. ChatGPT Space está disponible en los planes Pro, Business y Enterprise en la aplicación de escritorio y la versión web de ChatGPT, y llegará próximamente a los dispositivos móviles.

¿Qué es GPT-6.1 Sol?

OpenAI ha anunciado GPT-6.1 Sol como una mejora de GPT-6 Sol que se caracteriza por un rendimiento excepcional en programación con agentes, al igual que en uso del ordenador y el trabajo profesional. Asimismo, el nuevo modelo ofrece un rendimiento cercano al de GPT-6 Astra, pero a una quinta parte de su precio, ya que cuesta 2 dólares por millón de ‘tokens’ de entrada, 0,10 dólares por millón de ‘tokens’ de entrada en caché (un 95 % de descuento frente a la tarifa estándar de entrada) y 10 dólares por millón de ‘tokens’ de salida. GPT-6.1 Sol sobresale en programación, análisis de documentos complejos y automatización de procesos a una fracción del coste de otros modelos, y está pensado para las tareas diarias del usuario. Junto al modelo, el laboratorio de IA ha lanzado GPT-6 Astra Ultrafast, que, según OpenAI, es el modelo de vanguardia más rápido del mundo. Es hasta ocho veces más rápido que GPT-6 Astra y alcanza los 300 ‘tokens’ de salida por segundo. También ha presentado GPT-6.1 Sol Ultrafast. Lea también: Los jefes de OpenAI y Anthropic en el Consejo de Seguridad de la ONU: piden frenar la IA y evitar que acaparen su poder Ambos están disponibles en la API, así como en ChatGPT Work y Codex para los usuarios de la nueva modalidad Pro 500. Esta modalidad tiene un coste de 500 dólares al mes, elimina el límite de cinco horas, multiplica por 25 el uso y se puede emplear en ‘apps’ de los socios. Otra de las novedades de OpenAI ha sido la capacidad de iniciar sesión con ChatGPT, como ya ofrece Google, para acceder a servicios de terceros sin crear nuevas contraseñas. Los socios solo reciben el nombre, el correo electrónico y la foto de perfil del usuario, sin acceso a sus chats ni a su memoria. Ya está disponible en todo el mundo para los usuarios de ChatGPT, según la configuración de cada organización. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: