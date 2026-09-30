OpenAI presenta Dots, un agente de IA que trabaja de noche, se conecta a 4.000 apps y se le puede llamar por teléfono

OpenAI ha presentado en su conferencia para desarrolladores DevDay 2026 varias novedades, como Dots, su nuevo agente de Inteligencia Artificial (IA); ChatGPT Space, el nuevo espacio colaborativo para trabajar con la IA y el equipo; y el nuevo modelo GPT-6.1 Sol, entre otros muchos anuncios dedicados a organizaciones y desarrolladores.
El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha ido presentando todas las novedades en el DevDay, donde Dots ha sido la primera de ellas. Este agente va en la línea de Muse de Meta, pero se centra en las posibilidades que ofrece el modelo avanzado de voz de OpenAI para que los usuarios puedan dictar órdenes al agente de IA en una conversación natural para que este las ejecute en segundo plano o avise cuando las haya terminado.