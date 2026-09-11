Operativo contra celulares robados en El Ópera dejó seis capturados y mercancía por $711 millones

Un golpe de más de $711 millones a las rentas de estructuras dedicadas al hurto y comercialización de celulares dio la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá durante un operativo realizado en el sector de La Candelaria, en el centro de Medellín, específicamente en la zona de El Ópera.

La intervención buscaba afectar uno de los eslabones de la cadena criminal que se mueve alrededor de los teléfonos hurtados: la compra, recepción, modificación, desbloqueo y comercialización de estos equipos.

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Para ello, más de 500 policías participaron en el procedimiento, durante el cual fueron intervenidos 45 establecimientos comerciales y un centro comercial. La operación dejó seis personas capturadas, además de una importante cantidad de equipos, repuestos y accesorios incautados.

De acuerdo con la Policía, los capturados quedaron vinculados a conductas relacionadas con receptación y usurpación de derechos de propiedad industrial, mientras que las autoridades también investigan las demás circunstancias encontradas durante los procedimientos.

Uno de los resultados que más destaca la institución es la recuperación de nueve celulares que figuraban como hurtados, los cuales fueron encontrados durante las inspecciones realizadas en los establecimientos.