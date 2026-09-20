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Ordenan evacuar hoteles en Villa de Leyva ante avance del incendio forestal

En tierra trabajan 220 personas, cifra que se espera aumentar a 350, mientras dos helicópteros realizarán descargas de agua cada 15 minutos.

  • Se agrava emergencia en Boyacá por incendio forestal que completa más de 18 horas. Foto: El Colombiano.
    Se agrava emergencia en Boyacá por incendio forestal que completa más de 18 horas. Foto: El Colombiano.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La emergencia por un incendio forestal que comenzó hacia las 4:00 de la tarde del sábado en Villa de Leyva, Boyacá, continúa este domingo y ha obligado a tomar medidas para proteger a habitantes y turistas, entre ellas la evacuación de algunos hoteles ubicados en las zonas afectadas.

Desde las 7:30 de la mañana comenzaron a escucharse los helicópteros anunciados por el Gobierno nacional para apoyar las labores de control de las llamas. Las aeronaves realizan descargas de agua sobre los puntos donde permanece activo el incendio.

Sin embargo, pese a las labores de los organismos de emergencia, todavía se observa una extensa columna de humo y persisten los focos del incendio, mientras continúan las labores para evitar que las llamas sigan avanzando.

Puede leer: Alerta en Boyacá por grave incendio forestal en cerro de Villa de Leyva

La emergencia también llevó a cancelar la Carrera del Amor, una competencia técnica que estaba programada para este domingo en Villa de Leyva. La organización informó que los recursos destinados al evento serán dirigidos a la atención de la emergencia y como muestra de solidaridad con las personas afectadas por el incendio.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona y las labores de control, mientras los equipos de emergencia trabajan para contener el avance de las llamas.

“Hay buenas noticias. Bajó la velocidad del fuego. La temperatura de la mañana ayuda y el sol no está intenso. Vamos a aprovechar esta ventana. En este momento hay 220 personas en tierra luchando contra el fuego. A partir de las 9:00 a.m. se espera llegar a 350. Ya llegó el helicóptero contratado por la Gobernación de Boyacá. Pronto entra el de la Fuerza Aérea. Ambos harán circuitos cada 15 minutos. El capitán Miranda, director nacional de Bomberos, está en terreno liderando la operación”, informó el ministro de Interior, Rodrigo Lara.

Según se observa en distintas imágenes difundidas en redes sociales, el fuego se extiende sobre el Cerro de San Marcos, generando una gran cortina de humo que es visible desde la plaza central del municipio.

Entérese: Incendio forestal en la Loma de los Bernal fue controlado en menos de una hora: investigan las causas

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró que desde el primer momento fue activada la coordinación con las autoridades municipales y cuerpos de bomberos y Defensa Civil de la zona para atender la emergencia.

Sin embargo, hay dificultades debido a las condiciones climáticas que complican el acceso al terreno afectado.

“Debido a los fuertes vientos y a la altura de los árboles, las labores de control presentan grandes dificultades. Por esta razón, desde el primer momento solicitamos a la UNGRD el apoyo de un helicóptero”, indicó el gobernador.

“Esperamos contar con este apoyo lo antes posible para fortalecer las labores que se realizan en tierra y avanzar en el control de la conflagración”, concluyó.

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