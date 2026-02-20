Hay más como Kevin: organizaciones médicas alertan sobre crisis de las enfermedades raras en Colombia

La muerte del niño Kevin Acosta ha hecho que organizaciones médicas se pronuncien sobre la realidad que viven en Colombia las personas diagnosticadas con enfermedades raras. El niño, quien murió en Bogotá, padecía hemofilia, patología que entra en este grupo y que se caracteriza por ser un trastorno que no permite que la sangre coagule rápidamente.
Lea: “Estamos muriendo”: historias de pacientes con enfermedades crónicas por crisis de la salud en Antioquia
Con esta enfermedad hereditaria y poco común están diagnosticadas alrededor de 200.000 personas en el mundo y en Colombia, según datos de la Cuenta de Alto Costo, entre febrero de 2022 y el 31 de enero de 2023, hay 2.953 casos.
La hemofilia hace parte de las 2.190 enfermedades raras identificadas en el país por el Ministerio de Salud. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado más de 7.000 enfermedades raras que afectan a más de 300 millones de personas.
Las patologías de este grupo se caracterizan por tener una prevalencia baja y por ser, en su mayoría, crónicas y degenerativas.