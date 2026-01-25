Al borde de morir: la agonía de pacientes con enfermedades crónicas por crisis en Antioquia

“Estamos muriendo, estamos al borde de la muerte, los pacientes no dan espera, nuestras condiciones no dan espera”, expresó Dioni Katerin Garcés, paciente con enfermedad huérfana, que por cuenta de la Nueva EPS, vive un infierno que desde hace meses la está dejando sin fuerzas para vivir.
Al igual que Dioni, 218 personas con enfermedades huérfanas viven una crítica situación en Antioquia por la millonaria deuda que tienen las EPS con la red hospitalaria; un panorama desolador que hoy se convierte en una cuestión de vida o muerte para aquellos no solamente con enfermedades huérfanas, sino también con cáncer y VIH.
“La Federación Colombiana de Enfermedades Raras nos informó que van 2.563 personas fallecidas por enfermedades huérfanas que no fueron atendidas. No solamente es el homicidio hacia un volumen importante de pacientes, sino que además estamos creando una crisis social que vamos a tener que afrontar más temprano que tarde”, alertó Adolfo Campillo, vocero de Pacientes Colombia.
La situación es preocupante debido a la cantidad de pacientes que tienen este tipo de patologías en el departamento y que sin tratamiento sus condiciones se agravan día a día. En el caso de pacientes con cáncer, según la Gobernación de Antioquia, en 2024 hubo 2.872 reportes y al menos 738 personas fallecieron por esta patología. En 2025, la cifra aumentó a 2.970 reportes y en lo corrido de 2026 ya van 48 registros.