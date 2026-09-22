Pacientes con cáncer viajan a China para recibir terapia CAR-T: así funciona el tratamiento

Pacientes con cáncer de Estados Unidos, Nueva Zelanda y otros países están viajando a China, especialmente a Shanghái, durante 2026, para recibir tratamientos con células CAR-T, una inmunoterapia personalizada que utiliza células del propio sistema inmunitario para reconocer y atacar determinados tipos de cáncer.
El interés por acudir al país asiático está relacionado con el desarrollo de nuevas aplicaciones de esta terapia, los costos de algunos procedimientos y la disponibilidad de tratamientos que todavía no tienen el mismo acceso en otros países.