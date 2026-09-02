La tecnología del ARN mensajero permite dar “salto cuántico” hacia la cura del cáncer

Desde el 19 de agosto, las farmacéuticas estadounidenses Merck y Moderna están en las primeras páginas de los diarios del mundo tras anunciar “resultados positivos” en la fase 3 de los ensayos clínicos de su tratamiento experimental contra el melanoma avanzado (un tipo de cáncer de piel, que se disemina en otros órganos). Tanta ha sido la expectativa provocada por la noticia que las acciones de Moderna se “dispararon más de un 100% en las operaciones previas a la apertura del mercado de Estados Unidos”, según informes de la prensa especializada de ese país. Siga leyendo: ¿Alcahuetería o pragmatismo? Sala de consumo seguro de drogas recibió premio Héctor Abad Gómez El trabajo para sacar una vacuna al mercado es un proceso regulado que puede durar meses o años y busca comprobar su seguridad y capacidad de protección. Comienza con estudios preclínicos en células, tejidos y animales, y continúa con tres fases clínicas en humanos. La fase I evalúa seguridad e inmunogenicidad (capacidad que tiene una sustancia para activar el sistema inmunitario del cuerpo). La Fase II analiza la seguridad, respuesta inmunológica y trata de encontrar la dosis segura para los pacientes. La Fase III estudia eficacia y seguridad en cientos o miles de personas. Esta es la etapa en la que está el estudio de Merck y Moderna. Después, vendrá la fase IV, que consiste en medir su efectividad y posibles eventos adversos en condiciones reales. Según se informó ayer, los resultados positivos consisten en una mejoría estadísticamente significativa de la supervivencia libre de recaída de los pacientes con melanoma avanzado que habían sido operados. El éxito está enlazado con la inmunoterapia Keytruda de Merck. En comparación con un tratamiento solo con Keytruda, esta terapia mostró mejores resultados, dijeron ambos laboratorios, aunque no publicaron cifras.

¿Vacunas contra el cáncer?

Existe la creencia general de que las vacunas son sustancias que previenen las infecciones. Por ejemplo, casi todos conocemos la vacuna contra la fiebre amarilla, que entrena a nuestro organismo para que identifique y ataque a la infección. También existe la vacuna encargada de enseñarle al cuerpo a detectar y atacar las células cancerosas. En la actualidad, hay varias vacunas contra el cáncer, algunas para tratarlo (de próstata y vejiga) y otras para prevenirlo (el virus del papiloma humano, responsable de cáncer de cuello uterino). El anuncio de las farmacéuticas se encuadra en las vacunas de tratamiento, que en el lenguaje médico reciben el nombre de terapéuticas. Dichas vacunas tienen los objetivos de evitar que el cáncer regrese (recurrencia) y de destruir las células cancerosas que quedan en el paciente después del final de los tratamientos. Estas vacunas suelen estar hechas de células cancerosas, partes de células o antígenos puros. “Las vacunas a menudo se combinan con otras sustancias o células llamadas adyuvantes (complementarias) que ayudan a reforzar aún más la respuesta inmunitaria”, dice la Sociedad Americana de Cáncer. Hoy por hoy, existen tres tratamientos contra el cáncer que se encuentra entre los más conocidos por su funcionamiento similar al de una vacuna. El stipuleucel-T (Provenge) está indicado para pacientes con cáncer de próstata avanzado que dejaron de responder a la terapia hormonal. En el caso del cáncer de vejiga en etapa temprana, se utiliza el bacilo de Calmette-Guérin (BCG). También está disponible el nadofaragene firadenovec (Adstiladrina), una terapia genética empleada cuando este tipo de cáncer empeora después del tratamiento con BCG. En ese sentido, la lucha contra el cáncer vive una etapa esperanzadora para los pacientes y sus familiares. El doctor Samuel Hume publicó un trino en X con cifras alentadoras. “Hay 494 vacunas terapéuticas contra el cáncer en desarrollo: 241 en fase 1, 220 en fase 2, 33 en fase 3 y 11 aprobadas a nivel mundial (solo dos en EE. UU.)”. En otras palabras, en los próximos años es probable que asistamos a más noticias parecidas a la difundida por Merck y Moderna. El tratamiento a partir de vacunas es posible gracias a la inmunoterapia, que en este caso es un fármaco que bloquea las señales usadas por las células tumorales para engañar a los glóbulos blancos (defensas de los cuerpos). En este caso, Keytruda “desenmascara” los restos de cáncer para que los glóbulos blancos, estimulados por las vacunas, las destruyan.

La vacuna y la tecnología del ARN

Según los informes de AFP, este nuevo tratamiento, denominado “intismeran autogene”, se basa en la tecnología del ácido ribonucleico mensajero (ARNm), que consiste en indicarles a las células del organismo cómo fabricar proteínas capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria. Se trata de una terapia “a medida”, diseñada a partir de las mutaciones específicas del tumor de cada paciente. El objetivo es entrenar y activar el sistema inmunitario del paciente para que reconozca y ataque las células cancerosas. “Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de una persona era difícil de imaginar. Hoy estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad”, declaró Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna. La tecnología del ARN mensajero tuvo un momento de esplendor en la búsqueda de vacunas contra la Covid-19. “Los científicos han estado investigando y trabajando con tecnología de vacunas de ARNm durante décadas. Sin embargo, la pandemia de la Covid-19 les brindó la oportunidad única de poner a prueba sus conocimientos y herramientas para desarrollar la primera vacuna de ARNm funcional”, informa la página web de la Universidad de Utah. La particularidad de este tipo de vacuna consiste en que “le enseñan a las células cómo producir una pequeña e inofensiva pieza del virus para desencadenar una respuesta inmune dentro de nuestro cuerpo”, en lugar de introducir en el paciente “un germen o virus debilitado o inactivado para desencadenar una respuesta inmunitaria”, explica la entidad antes citada. La velocidad en la producción de las vacunas con el método ARNm es mucho más alta que con el método tradicional. Eso quedó demostrado en la prisa con que los laboratorios sacaron al mercado las vacunas contra la Covid-19. Al respecto, el doctor Mauricio Lema Medina, hematólogo de la Clínica Astorga y docente de la Universidad CES, dice que la tecnología del ARNm quedó demostrada en la pandemia. “Su velocidad y efectividad fueron el factor clave que permitió desarrollar la vacuna contra la Covid-19 en tiempo récord, lo que evitó que la cifra de fallecidos a nivel mundial alcanzara los 150 millones, limitándola a unos 20 millones”. Por su parte, el doctor Juan Guillermo Álvarez, internista con un fellowship en Medicina Personalizada, nos recuerda que esta tecnología del ARNm no se limitará a esta vacuna en particular. De hecho, él tiene información de que existen investigaciones que usan esta tecnología para tratar otros cánceres y otras enfermedades, entre ellas la esclerosis múltiple. “En un futuro cercano escucharemos más noticias de este tipo”, dice.

El futuro inmediato

A pesar de la espectacularidad de la noticia, hay varios aspectos que se deben tener en cuenta antes de la celebración completa. Primero, se debe esperar la publicación de los resultados de las investigaciones, que de momento sabemos que fueron buenos. Falta ver cuán buenos son. “Debemos estar muy atentos a la evolución de estos datos, pero mientras no existan publicaciones en congresos científicos, creo que se trata de un fenómeno mediático motivado por el mercado, donde se resalta, por ejemplo, que las acciones del laboratorio subieron. Eso no es medicina, es negocio. Hay que mantener la cautela, sin dejar de reconocer que estamos ante un avance indudablemente prometedor”, dice el doctor Carlos Castro, médico oncólogo y asesor científico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer. Luego aparece el factor económico de la vacuna en sí. Por la naturaleza personalizada del tratamiento, el doctor Mauricio presagia que será, en un principio, muy costosa y de lenta producción. “Detrás de cada paciente y de cada tratamiento hay un proceso de estudio del tumor y de su ADN. A partir de ese análisis, se seleccionan mediante herramientas bioinformáticas los neoantígenos que se van a estudiar. Luego se construye la vacuna de ARN, se administra al paciente y se combina con Keytruda. Todo este proceso es laborioso desde el punto de vista tecnológico”, afirma. A renglón seguido expresa que de comprobarse este avance, se trataría de un “salto cuántico” en la medicina, porque utiliza el propio sistema inmunológico para combatir residuos del cáncer tras una cirugía. El doctor Juan Guillermo expresa un optimismo similar. “La tecnología ARNm ha llegado para cambiar el curso de enfermedades hasta ahora desafiantes y sin solución, en particular las infecciones prevenibles (a partir del desarrollo de vacunas), enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, y el cáncer, ofreciendo una terapia target de alto impacto, que en el caso de Intismeran autogene en el melanoma avanzado, es el cóctel perfecto para Keytruda (inmunoterapia)”. Seguramente, en los próximos meses veremos la forma que se desenvuelve la madeja de esta noticia. Los expertos creen que esta vacuna podría usarse primero en aquellos países con políticas más amplias para la aceptación de nuevos medicamentos y tratamientos mientras tardaría en llegar a aquellos con protocolos más meticulosos. No obstante, la expectativa de la expectativa de los médicos es alta por ver si los resultados avalan la esperanza de miles de pacientes. El tiempo lo dirá.

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