Pacífico Maravilla, un viaje por la región en la voz de Nidia Góngora

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Tendencias
Temas recomendados
El órgano compulsó copias a la Fiscalía para que investigue las presuntas irregularidades en la financiación de la contienda de 2022, entre ellas el reconocimiento de recursos sin justa causa y posibles maniobras que podrían configurar fraude procesal.
La Procuraduría concluyó que los exdirectores de la UNGRD, Eduardo González y Javier Pava, no actuaron de manera oportuna frente a la emergencia en La Mojana, Bolívar.
En los últimos años, Nidia Góngora vivió algunos de los episodios más difíciles de su vida. Hubo pérdidas, duelos y música, porque, al final, todo ese dolor le dio vida a las canciones que componen su primer disco como solista, Pacífico Maravilla.
El hallazgo fue posible gracias a la aplicación de una herramientas tecnológica que permite comparar la evolución de los barrios en tiempo casi real.
En total se entregarán 50 millones de pesos, repartidos entre los ganadores de las categorías de novela y cuento.
id