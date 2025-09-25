x

Pacto Histórico podrá inscribir sus precandidatos para la consulta tras fallo del Tribunal

El fallo respalda los derechos de los precandidatos Carolina Corcho y Gustavo Bolívar a la participación política, igualdad y debido proceso.

  • Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, precandaditos presidenciales de la izquierda. FOTOS: Colprensa
hace 7 minutos
bookmark

En una decisión de urgencia, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que la Registraduría permita la inscripción de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar.

La medida suspende de forma parcial la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que impedía dicha inscripción hasta que estuvieran en firme algunos procesos sancionatorios contra la coalición.

Con ponencia de la magistrada Karen Lucía Castro Ortega, el fallo aclara que se trataba de evitar un “perjuicio irremediable”, ya que el plazo para inscribir candidatos vence el 26 de septiembre. Si no se garantizaba esa participación, el derecho a la igualdad y a la participación política de los precandidatos quedaría vulnerado.

En desarrollo...

