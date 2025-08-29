x

Uno de los países más seguros de Latinoamérica construirá una cárcel similar al Cecot, de Bukele

Para la realización de esta prisión se aprobó en esa nación un presupuesto extraordinario del 40 % y albergará a más de 5 mil reos.

  • El Cecot es la cárcel más grande de América Latina teniendo capacidad para 40 mil presos. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 44 minutos
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que licitará la construcción de una prisión de alta seguridad, inspirada en la megacárcel para pandilleros de su par salvadoreño, Nayib Bukele.

En abril, el ministro de Justicia de Costa Rica, Gerald Campos, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel para pandilleros levantada por Bukele y cuestionada por organismos de derechos humanos por sus duras condiciones.

Lea también: ¿Militarización o normas de conducta? El Salvador enfrenta críticas por exigir a estudiantes uniforme limpio, cabello corto y saludos

El nuevo Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco) de Costa Rica costará unos 35 millones de dólares, algo más de 140 mil millones de pesos colombianos, y tendrá capacidad para 5.100 reclusos. Dispondrá de cinco pabellones en un terreno de nueve hectáreas.

“Esta cárcel hay que tenerla lista para cuando algún día logremos fortalecer la mano de la justicia costarricense con mejores leyes y un poder judicial que sí funcione”, dijo Chaves en su rueda de prensa semanal.

El mandatario agradeció al Congreso la aprobación de un presupuesto extraordinario que contiene el 40% de lo que costará la nueva prisión. “Con eso ya podemos empezar la licitación”, afirmó el gobernante.

Chaves hizo este anuncio mientras los homicidios y delitos ligados al narcotráfico están en aumento en Costa Rica, que antes era el país más seguro de Centroamérica.

Costa Rica fue considerado hasta el 2024 como el más seguro de América Central, según el Índice de Paz Global. Aunque no hay una medición para este año, países como Panamá y El Salvador apuntan a quitarle el liderato a los costarricenses.

A diferencia del Cecot salvadoreño, la prisión costarricense permitirá visitas de familiares, incluidos encuentros conyugales, y entrega de encomiendas para los reclusos. Estos, además, podrán hacer breves llamada telefónicas.

En su visita al Cecot, el ministro Campos observó en sus celdas a un grupo de presos a quienes los guardias ordenaron quitarse sus camisetas blancas para mostrar sus cuerpos tatuados.

¿Cómo es el sistema carcelario en El Salvador?

La prisión salvadoreña, con capacidad para 40.000 presos, es considerado el penal más grande de Latinoamérica. Ahí hay unos 15.000 reclusos, acusados de pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.

Unos 1.000 agentes penitenciarios, 600 soldados y 250 policías, todos fuertemente armados, custodian el penal que Bukele inauguró en enero de 2023 como parte de su “guerra” contras las pandillas, que es criticada por organismos de derechos humanos.

En sus celdas de concreto con gruesos barrotes de acero, los reos duermen en catres de acero sin colchón. El agua para beber la sacan de un barril de plástico.

Siga leyendo: “Colombia tiene mucho que aprender de El Salvador”: el mensaje de Maluma que algunos consideran un guiño a Bukele

*Con información de AFP

