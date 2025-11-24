Pánico en conjunto residencial de Bogotá por hombre que hizo más de una decena de disparos al aire

Las autoridades investigan el accionar de un hombre en Bogotá que generó pánico en la comunidad al disparar al aire en repetidas ocasiones tras bajarse de un vehículo blanco.

El hecho ocurrió en el sector Colina, en la Avenida Boyacá con 130, cuando el sujeto, que vestía camiseta negra y jean, ingresaba a un conjunto residencial. Según un video de vigilancia, los primeros disparos se registraron mientras descendía de la camioneta, pero luego volvió a disparar cuando ya se encontraba en la portería del lugar.

Lea también: Balearon a sobrino del exparamilitar Cuco Vanoy dentro de un carro en La Iguaná, Medellín

Las autoridades arribaron al sitio tras recibir el llamado de alerta de los vecinos, pero no encontraron información relevante sobre lo ocurrido.

“Desafortunadamente nadie nos atendió y lo único que nos dijeron fue que ese edificio es inteligente y que solo se ingresa con reconocimiento facial. La Policía indagó y preguntó, pero nadie nos atendió. Seguramente volveremos”, dijo el brigadier Gionanni Cristancho a City TV.

Entérese: Alias El Costeño, implicado en magnicidio de Miguel Uribe, es acusado por el asesinato de un comerciante en Medellín

Sin embargo, EL COLOMBIANO conoció de manera preliminar que uno de los proyectiles impactó en el quinto piso de una de las torres del conjunto y que el autor del hecho, según varios vecinos, vive en el piso 16 del mismo edificio.