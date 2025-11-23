Balearon a sobrino del exparamilitar Cuco Vanoy dentro de un carro en La Iguaná, Medellín

Este hecho ocurrió a las 9:21 de la noche del pasado viernes en la carrera 77 con la calle 60, cuando Mauricio Vanoy Bohórquez, de 42 años, se movilizaba en un vehículo particular en sentido oriente-occidente (La Minorista-Robledo); el pasajero de una motocicleta se acercó a la ventanilla para atacarlo.

Un sobrino del excabecilla paramilitar Ramiro ‘Cuco’ Vanoy fue baleado cuando se movilizaba en un vehículo de alta gama en el barrio La Iguaná, noroccidente de Medellín, por sujetos en motocicleta que lo abordaron y lo impactaron en múltiples oportunidades en la cabeza, lesiones que lo tienen entre la vida y la muerte. En el ataque resultó lesionada una mujer que lo acompañaba.

La acompañante, quien iba en el asiento delantero, sufrió una herida en la mandíbula por cuenta de uno de los disparos propinados por los criminales, quienes huyeron hacia el barrio Betania, en la comuna 13 (San Javier), en el occidente de la ciudad. En el sector Guayaquilito, de este barrio, las autoridades ubicaron la motocicleta desde la cual se habría perpetrado el ataque.

Ambos fueron trasladados por las autoridades hacia el Hospital Pablo Tobón Uribe. Mientras la mujer fue estabilizada y horas más tarde le dieron de alta, a Vanoy Bohórquez lo tienen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a que las lesiones propinadas lo tienen entre la vida y la muerte y su estado de salud es crítico, informaron fuentes judiciales del caso.

Hasta el momento las autoridades investigan los móviles de este ataque y si tendría relación con algún asunto personal relacionado con su labor en la minería, la cual ejercería en el Bajo Cauca antioqueño. Incluso, en algún momento de su vida formó parte del Bloque Mineros de las autodefensas, estructura de la que se desmovilizó.

Entre los antecedentes judiciales de Vanoy Bohórquez está un proceso por el delito de concierto para delinquir del 5 de julio de 2016 y otro por demanda de alimentos. Además, se le está investigando por el delito de lavado de activos, informaron fuentes de este caso.

Este sería el cuarto ataque contra familiares de Cuco Vanoy. El 21 de junio de 2008 asesinaron en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, a José Nelson Vanoy Murillo (hermano), mientras que el 19 de octubre del mismo año balearon a Vladimir Vanoy Cifuentes (hijo) en Tenjo, Cundinamarca.

Dentro de un proyecto inmobiliario en la Loma del Chocho, en Envigado, asesinaron el 3 de octubre de 2012 a Alejandro Franco Vélez, de 27 años, quien para ese momento era el cuñado de Cuco Vanoy, en un hecho que presenciaron su suegra y su esposa, quienes resultaron ilesas en este hecho.