“No existe ningún ciberataque en curso”: Alcaldía de Medellín desmiente hackeo a su página web

La Alcaldía de Medellín desmintió este sábado que su portal web estuviera siendo víctima de un ataque cibernético, luego de que a través de las redes sociales se reprodujeran versiones al respecto.

Según la Alcaldía, la información del portal web del distrito estaría segura y no habría señales de que su integridad se hubiera visto comprometida.

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“Desde la Alcaldía de Medellín informamos a la ciudadanía que, tras las verificaciones realizadas por nuestros equipos técnicos, no existe ningún ciberataque en curso contra el portal web del Distrito, ni hay evidencia de plataformas comprometidas”, señaló la administración municipal.

La versión de un supuesto ataque en contra del portal web de la Alcaldía comenzó a regarse por internet durante la mañana de este sábado, luego de que en algunas cuentas dedicadas a registrar supuestas filtraciones de información se reseñara una al portal web medellin.gov.co