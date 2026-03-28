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“No existe ningún ciberataque en curso”: Alcaldía de Medellín desmiente hackeo a su página web

Las autoridades desmintieron un supuesto ataque cibernético a la página web de la Alcaldía de Medellín, tras versiones que se regaron en redes sociales.

  • En internet, circularon versiones de un supuesto ataque digial contra el Distrito de Medellín FOTO: Cortesía @DarkWebInformer
    En internet, circularon versiones de un supuesto ataque digial contra el Distrito de Medellín FOTO: Cortesía @DarkWebInformer
El Colombiano
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hace 45 minutos
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La Alcaldía de Medellín desmintió este sábado que su portal web estuviera siendo víctima de un ataque cibernético, luego de que a través de las redes sociales se reprodujeran versiones al respecto.

Según la Alcaldía, la información del portal web del distrito estaría segura y no habría señales de que su integridad se hubiera visto comprometida.

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“Desde la Alcaldía de Medellín informamos a la ciudadanía que, tras las verificaciones realizadas por nuestros equipos técnicos, no existe ningún ciberataque en curso contra el portal web del Distrito, ni hay evidencia de plataformas comprometidas”, señaló la administración municipal.

La versión de un supuesto ataque en contra del portal web de la Alcaldía comenzó a regarse por internet durante la mañana de este sábado, luego de que en algunas cuentas dedicadas a registrar supuestas filtraciones de información se reseñara una al portal web medellin.gov.co

Una de esas plataformas, que aparece identificada como Dark Web Informer, publicó un reporte en el que señalaban que supuestamente el Distrito habría visto comprometidos datos como identificación de usuarios, reportes generales de radicados, soportes de gastos y facturas, e información de inventarios.

Dicho reporte, que fue publicado a través de una cuenta de X, comenzó a ser reproducido en varias cuentas, obligando a la Alcaldía a emprender una revisión.

En su comunicado de este sábado, la administración distrital señaló estar adelantando un proceso de revisión para establecer el origen real de esas versiones, al tiempo que insistió en enviar un mensaje de tranquilidad a los usuarios de la página web.

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“Queremos reiterar un mensaje de tranquilidad: los sistemas institucionales se encuentran operando con normalidad y bajo monitoreo permanente. Continuaremos con las validaciones técnicas necesarias para esclarecer completamente la situación y adoptar, de ser requerido, las medidas correspondientes”, señalaron.

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