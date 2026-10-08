Denuncian que la ministra de Culturas, Paola Holguín, no se graduó de la maestría que ha dicho tener, ¿qué respondió?

La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, aseguró que la ministra de Culturas, Paola Holguín, se ha presentado públicamente con una maestría de la que no se graduó. Pedraza también expuso las redes sociales de la también exsenadora del Centro Democrático, donde ha habido publicaciones en las que, al recapitular su trayectoria profesional, figura el título de magíster en Estudios Políticos de la Bolivariana. En su mensaje, además, la senadora cuestionó a la ministra y aseguró que la maestría no figura en las hojas de vida registradas en los sistemas públicos, pero sí en información difundida en las redes sociales de la Holguín.

“¿Cuál es la necesidad de mentir para inflar un perfil? En los documentos oficiales publicados en SIGEP no finge un posgrado para cuidarse legalmente, pero en las publicaciones del Gobierno y personales sí. De no ser porque pedimos formalmente la información, seguirían viéndonos la cara”, expuso.

Pronunciamiento oficial de la UPB y respuesta de la Ministra

La información fue confirmada por la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) en Medellín, donde la jefe de cartera se graduó del programa de Comunicación Social-Periodismo. La institución afirmó que Holguín cursó y pasó todas las materias del posgrado mencionado, pero no obtuvo el título. “En relación con la Maestría en Estudios Políticos, cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios; sin embargo, no obtuvo el título correspondiente. En consecuencia, no es graduada de la Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana”. El mensaje hizo parte de una rectificación de la UPB, ya que en una publicación anterior se había presentado a la ministra como egresada de la maestría en Estudios Políticos. “La Universidad reconoce el error contenido en la publicación y asume la responsabilidad que le corresponde por la información divulgada a través de sus canales institucionales. Asimismo, lamenta la confusión que esta información pudo haber generado”, concluyó la institución educativa. Por su parte, Holguín dijo que “en todos los documentos públicos es claro que soy egresada o que cursé Maestría en Estudios Políticos. No me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado”. Sin embargo, la ministra no mencionó por qué no se graduó si cumplió con los requisitos para hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? En algunas instituciones educativas, se suele dar el estatus de “egresado no graduado”, que implica que el estudiante cursó y aprobó todas las materias, pero no ha hecho el trámite de graduarse. Por ende, hasta que no lo hace, no obtiene diploma o título alguno. Le puede interesar: ¿Se acuerda del niño poeta de Colombia? Conozca al paisa que fue nombrado director del Instituto Caro y Cuervo

Perfil profesional y trayectoria política de Paola Holguín

Holguín nació en Medellín, tiene 52 años y es magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. También ha cursado estudios de Estrategia y Políticas de Defensa y de Territorio y Contrainsurgencia en el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa de la Universidad de Defensa en Washington. Fue senadora de la República por tres períodos consecutivos entre 2014 y 2026, una de las figuras más destacadas del Centro Democrático en el Congreso, y en 2003 se destacó como asesora presidencial de Álvaro Uribe. Compitió junto a Paloma Valencia y María Fernanda Cabal por la candidatura oficial del uribismo a la presidencia, que finalmente recayó en Valencia. Cuando fue designada por el gobierno De la Espriella, se mencionó el concepto de “batalla cultural”. En entrevista con este diario a finales de julio, Holguín explicó que es una propuesta que busca ampliar la comprensión del papel de la cultura en el país. “La cultura debe entenderse como parte de la identidad de la nación, como el patrimonio que hay que proteger, como las artes, pero también como un puente. No puede ser secuestrada por un solo sector; tiene que representar el alma y el pensamiento de todos los colombianos”, afirmó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes