Denuncian que la ministra de Culturas, Paola Holguín, no se graduó de la maestría que ha dicho tener, ¿qué respondió?

La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, aseguró que la ministra de Culturas, Paola Holguín, se ha presentado públicamente con una maestría de la que no se graduó.
Pedraza también expuso las redes sociales de la también exsenadora del Centro Democrático, donde ha habido publicaciones en las que, al recapitular su trayectoria profesional, figura el título de magíster en Estudios Políticos de la Bolivariana.
En su mensaje, además, la senadora cuestionó a la ministra y aseguró que la maestría no figura en las hojas de vida registradas en los sistemas públicos, pero sí en información difundida en las redes sociales de la Holguín.