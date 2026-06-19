Remezón en el uribismo: Senadora antioqueña Paola Holguín renunció a su curul y al Centro Democrático

“Buenas tardes a todos, hoy presenté mi renuncia al partido y a la curul, así que por respeto a ustedes me retiro de todos los chats”, se lee en el mensaje enviado por la ahora excongresista.

La decisión fue confirmada por varios de sus copartidarios, quienes precisaron que la política paisa anunció su salida por un chat interno durante la tarde del pasado jueves.

La senadora antioqueña Paola Holguín renunció a su curul y al partido Centro Democrático en las últimas horas.

“Gracias de todo corazón por tantos años, tantas luchas y tantas alegrías. Pido excusas por los errores que en humana condición haya cometido, mi único interés siempre fue servir bien a Colombia. Que Dios los colme de sabiduría, valor y compasión para que continúen luchando por esta gran Nación que tanto los necesita”, agregó.

Además de ser una de las senadoras más votadas de esa colectividad, Holguín era una de las principales líderes del Centro Democrático y fue clave en las alianzas regionales que resultaron en la elección tanto del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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Recientemente, en los corrillos políticos del departamento, su nombre ha sonado como una de las cartas para las próximas elecciones regionales, por lo que no es claro si su dimisión estaría relacionada con una futura aspiración.

Por ahora, Holguín no se ha pronunciado públicamente sobre su renuncia.

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