“No habrá paz sin justicia”: el llamado urgente de León XIV a los gobernantes por las formas de pobreza que “oprimen al mundo”

El Vaticano vivió este domingo uno de los momentos más simbólicos del Año Santo: el Jubileo de los Pobres, una celebración que reunió a miles de peregrinos vulnerables en torno al mensaje del papa León XIV, quien volvió a poner la justicia social en el centro de su pontificado.
Coincidiendo con el Día Mundial de los Pobres, instaurado en 2017 por el papa Francisco, el pontífice lanzó una fuerte denuncia sobre la pobreza global y la indiferencia que, según él, la sostiene.
Durante la misa en la Basílica de San Pedro, León XIV afirmó que la Iglesia, “todavía herida por pobrezas —antiguas y nuevas—, desea ser madre de los pobres, lugar de acogida y de justicia”.
Su mensaje resonó en un templo tan lleno que unos 12.000 fieles tuvieron que seguir la ceremonia desde las pantallas en la plaza vaticana. “La basílica se nos ha quedado un poco pequeña”, bromeó al salir a saludarlos, según Vatican News.
