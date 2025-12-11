Un joven artista de Ebejicó fue firmado por Sony: los recorridos y logros que dejó La Nave en Antioquia en 2025

La Nave, el estudio de grabación rodante del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), recorrió en 2025 el departamento en busca de los talentos musicales emergentes que esconde cada subregión. Desde que comenzó a andar por tierras antioqueñas a finales de 2024, más de 1.700 personas han participado de este espacio que les da la oportunidad de grabar su primer sencillo musical.

Lea: En Antioquia hay más de 8.700 artistas y gestores culturales

“Desde la Gobernación de Antioquia apostamos con convicción por el talento de nuestros artistas. La Nave 3.0 es la prueba de que, en cada subregión, hay talento de talla mundial esperando una oportunidad. Cuando invertimos en nuestros músicos con seriedad y les abrimos puertas en la industria, ellos responden con excelencia y nos representan en los escenarios más importantes del país y del mundo”, asegura Roberto Rave, director del ICPA.

La Nave 3.0 fue la más reciente edición de este programa. Frente a jurados de compañías de la industria como Billboard, Virgin Music y Sony Music Publishing, y cantantes como Landa Freak, Joaquín Guiller y Luis Miguel Fuentes, 397 cantantes audicionaron para cumplir el sueño de grabar su primera canción en el estudio. Finalmente, 30 de ellos fueron seleccionados para trabajar en sus proyectos musicales junto a reconocidos productores del gremio.

Entre los artistas que hicieron parte de La Nave se destacan varios. Jhon Ferney Pulgarín, un joven de Ebejicó cuyo nombre artístico es Punto a Punto, firmó un contrato con Sony Music Publishing luego de su participación en esta iniciativa. Alvarito La Voz, del Urabá, fue uno de los cantantes que se presentó en los Premios Heat, los cuales se realizaron por primera vez en Medellín en mayo de 2025.