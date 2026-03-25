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Irán endurece su postura y rechaza el plan de paz de Trump

Medios estatales iraníes aseguraron que Teherán exige cinco condiciones para detener las hostilidades con Israel y Estados Unidos.

  • Irán habría rechazado una propuesta de paz de Estados Unidos y condicionó el fin de la guerra a garantías de seguridad y soberanía. FOTO: AFP
    Irán habría rechazado una propuesta de paz de Estados Unidos y condicionó el fin de la guerra a garantías de seguridad y soberanía. FOTO: AFP
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La televisión pública iraní, que cita a un funcionario no identificado, afirmó este miércoles que Irán rechazó el plan de paz propuesto por Estados Unidos para poner fin a casi un mes de guerra.

Irán reaccionó negativamente a la propuesta estadounidense”, indicó Press TV, canal público en inglés.

Lea también: Trump dice que negocia con Irán “ahora mismo”, ¿se acerca el fin de la guerra?

La guerra terminará cuando Irán decida terminarla, no cuando Trump lo decida”, agregó, citando a un funcionario iraní que pidió el anonimato.

Por el momento no se ha publicado ningún comunicado oficial y el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, no se ha pronunciado.

Según el funcionario iraní citado por Press TV, la república islámica pone cinco condiciones para el cese de las hostilidades, desencadenadas el 28 de febrero por ataques israelíes y estadounidenses sobre Irán.

Entre ellas, el fin de “la agresión y los asesinatos” contra Irán y sus dirigentes, la implementación de un mecanismo sólido que garantice a Teherán que Estados Unidos e Israel no reanudarán la guerra y compensaciones por los destrozos causados.

Amplíe más información: ¿Traición en la Casa Blanca? Misteriosos apostadores se hacen millonarios con el ataque a Irán

También reclama el cese de las hostilidades en todos los frentes regionales y hacia todos los “grupos de resistencia”, en referencia implícita al grupo libanés Hezbolá, así como un reconocimiento internacional y garantías sobre los derechos de Irán de ejercer su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica del comercio mundial.

Los medios iraníes, como las agencias Mehr y Tasnim, han transmitido la información de Press TV.

Anteriormente, dos funcionarios paquistaníes afirmaron que su país, en calidad de mediador, había transmitido a Irán un plan de quince puntos con las propuestas de Estados Unidos.

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