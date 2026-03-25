Irán endurece su postura y rechaza el plan de paz de Trump

La televisión pública iraní, que cita a un funcionario no identificado, afirmó este miércoles que Irán rechazó el plan de paz propuesto por Estados Unidos para poner fin a casi un mes de guerra.

“Irán reaccionó negativamente a la propuesta estadounidense”, indicó Press TV, canal público en inglés.

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“La guerra terminará cuando Irán decida terminarla, no cuando Trump lo decida”, agregó, citando a un funcionario iraní que pidió el anonimato.

Por el momento no se ha publicado ningún comunicado oficial y el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, no se ha pronunciado.