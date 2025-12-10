En Antioquia hay más de 8.700 artistas y gestores culturales

Así lo reveló la Caracterización del Sector Cultural de Antioquia, una iniciativa realizada por la Promotora Cultural, que este miércoles dio a conocer sus principales conclusiones. En total, la organización identificó 8.792 agentes culturales –entre músicos, bailarines, escritores y gestores culturales, entre otros–en 125 municipios de las nueve subregiones del departamento. Lea: Más del mil artistas, sabedores y creadores de todo el país serán certificados por el Ministerio de las culturas “La caracterización hace parte de nuestra línea de gestión del conocimiento: construimos información que nos permita a nosotros y al sector cultural tomar decisiones”, explicó Lina Botero, directora de la Promotora. La iniciativa, que comenzó en 2022 y concluyó en diciembre de 2024, tuvo como objetivo conocer a fondo quiénes son y en qué contextos desarrollan su labor las personas que hacen parte del sector cultural en Antioquia. Para ello, durante los dos años de trabajo se encuestó a personas y organizaciones del gremio, con el fin de colectar información sobre la expresión artística a la que se dedican, sus condiciones laborales y sus niveles educativos. En el proceso participaron 7.147 personas y 1.645 organizaciones culturales. Uno de los principales hallazgos es que Antioquia es tierra de músicos: la música es la expresión artística a la que más se dedican los actores culturales del departamento (1.937). La danza, los oficios y saberes patrimoniales y el teatro aparecen como las otras prácticas más frecuentes en las distintas subregiones.

La mayoría de artistas y gestores culturales se encuentran en el Valle de Aburrá, donde se está el 33% del total. Le siguen las subregiones del Norte y el Oriente. Es en Medellín donde se registró mayor número de personas y organizaciones participantes que se dedican a actividades culturales: además de la música, se destacan los oficios de la gestión cultural, la danza, las artes plásticas y el teatro. En cuanto al contexto laboral del sector, la situación en la capital antioqueña y en los otros nueve municipios del area metropolitana es distinta frente a la del resto del departamento. En seis de las ocho subregiones (sin tener en cuenta el Valle de Aburrá) la mayoría de actores aseguró que su principal fuente de ingresos no es su actividad cultural, mientras que en los municipios del Área el 58% dijo que esta sí es su sustento más importante. En el salario también hay una brecha: en las subregiones, el 42% gana menos de un salario mínimo, mientras que en Medellín y municipios aledaños solo el 36% obtiene estas ganancias. Además de las conclusiones de la caracterización, que busca convertirse en una herramienta para visibilizar el estado actual del sector cultural antioqueño, la Promotora Cultural también anunció algunos de sus planes para el próximo año. En 2026 se realizará la segunda edición de la Temporada Cultural Medellín entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre. Justo esa es la primera novedad que trae este evento: en 2025 contó con una programación de 11 días que en 2026 se convertirá en un mes completo.