Colombia se mide a Portugal en el Mundial Sub 20 en Polonia: hora y dónde ver el juego

Tranquilas por la victoria ante Costa Rica 3-1 en el debut, pero convencidas de tener muchos aspectos por mejorar, así están las jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20 para el duelo de este jueves, ante Portugal en el Mundial de Polonia.

Las colombianas que empezaron perdiendo, muy temprano, a los cinco minutos por un error de la arquera Luisa Agudelo, saben que en el segundo duelo, ante Portugal, deben entrar más concentradas, ya que las lusas son un rival más fuerte y, como vienen de caer ante Corea del Norte, van a salir a buscar, por todos los medios, un triunfo que las mantenga con opción de clasificación.

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Precisamente, luego del duelo ante Costa Rica, Luisa agradeció el respaldo que tuvo de sus compañeras y resaltó la manera como en equipo fueron en busca de darle la vuelta al marcador.

“El equipo fue muy valiente ante el error que uno pueda cometer, gracias a Dios tengo un gran equipo que me respaldó, tengo que aprender, seguir mejorando, trabajando para que no vuelva a pasar y poder sacar el arco en cero”.

Luisa también se mostró bastante conmovida por la manera como sus compañeras la arroparon. “Gracias a Dios tengo unas compañeras que siempre están respaldando, que están a mi lado; pude alzar el nivel, seguir adelante y logramos remontar, que era lo que queríamos”.

Otra de las motivaciones de las dirigidas por Carlos Paniagua es asegurar la clasificación a los octavos de final del torneo, ya que una victoria ante Portugal Colombia también puede asegurar su pase a octavos de final; con una victoria los aseguraría en esa fase.