Oficial: Comunes dejó de ser un partido político, CNE confirmó pérdida de personería jurídica

Esta decisión se oficializó mediante la Resolución Sala Plena No. 4006 del 23 de septiembre de 2026 y ratificada con la actuación administrativa del 1 de octubre de 2026 por la Dirección de Inspección y Vigilancia Electoral del CNE.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme la pérdida de la personería jurídica del partido Comunes , el cual surgió tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 con la extinta guerrilla de las Farc y que durante dos períodos legislativos tuvo 10 curules automáticas en el Congreso.

Esta es la resolución con la que el CNE oficializa la pérdida de personería del partido Comunes. Foto: @Marovaan

Esta es la resolución con la que el CNE oficializa la pérdida de personería del partido Comunes. Foto: @Marovaan

La medida se da luego de los resultados que tuvo el partido Comunes en las elecciones legislativas donde se presentó en coalición con el movimiento Fuerza Ciudadana. En esos comicios esa alianza obtuvo 114.722 votos al Senado, quedando lejos del umbral constitucional del 3 % y sin conseguir escaños parlamentarios.

Igualmente, una de las figuras de la colectividad y quien fue senadora, Sandra Ramírez, tuvo en su aspiración por repetir curul un total de 10.505, confirmando la derrota de aquel movimiento que tuvo en sus filas a Rodrigo Londoño Echeverri (alias Timochenko) y Julián Gallo Cubillos.

Con el fallo de la autoridad electoral, esta colectividad sale del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, algo que implica perder el acceso a la financiación estatal directa y la capacidad legal de otorgar avales a candidatos para próximas elecciones.

Lea también | Partido Comunes desaparece: candidata exFarc Sandra Ramírez no alcanzó el umbral

Asimismo, sus integrantes tendrán que participar en la política electoral mediante la formación de grupos significativos de ciudadanos o integrando alianzas con otras agrupaciones.

Comunes, quien en su inicio conservó el nombre Farc pero cambiándole el significado a sus siglas (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), fue la forma como los excombatientes de esa guerrilla tuvieron voz política. Su creación se dio con el Acto Legislativo 03 de 2017 y en este se conformó un régimen de transición que le otorgaba 10 curules en el Legislativo (5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes durante los períodos 2018-2022 y 2022-2026.