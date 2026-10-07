Oficial: Comunes dejó de ser un partido político, CNE confirmó pérdida de personería jurídica

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme la pérdida de la personería jurídica del partido Comunes, el cual surgió tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 con la extinta guerrilla de las Farc y que durante dos períodos legislativos tuvo 10 curules automáticas en el Congreso.
Esta decisión se oficializó mediante la Resolución Sala Plena No. 4006 del 23 de septiembre de 2026 y ratificada con la actuación administrativa del 1 de octubre de 2026 por la Dirección de Inspección y Vigilancia Electoral del CNE.
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