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En pausa quedaron las obras para trasladar el peaje de Santa Elena a jurisdicción de Guarne, en el Oriente antioqueño

Hubo enfrentamiento verbal con vecinos y una acción legal contra la autorización que dio Cornare para cortar árboles con el fin de instalar la caseta de cobro.

  • El viernes pasado se dio un rifirrafe entre habitantes de la vereda San Ignacio y quienes cortaban los árboles. FOTO: TOMADA DE VIDEO
    El viernes pasado se dio un rifirrafe entre habitantes de la vereda San Ignacio y quienes cortaban los árboles. FOTO: TOMADA DE VIDEO
  • Miembros de la comunidad llamaron a las autoridades; luego la Policía hizo presencia en el sitio. FOTO: CORTESÍA
    Miembros de la comunidad llamaron a las autoridades; luego la Policía hizo presencia en el sitio. FOTO: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 23 minutos
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La Gobernación de Antioquia tiene en stand by las obras para reubicar el llamado peaje de Santa Elena, que hasta ahora ha funcionado en una zona correspondiente al área rural de Rionegro y planean trasladar a jurisdicción de Guarne.

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La razón para el frenazo en estos trabajos es la oposición de personas que pertenecen a la comunidad. Actualmente la caseta de cobro está localizada en la vereda Yarumal, de Rionegro, y piensan trastearla a una distancia cercana a los dos kilómetros, en la vereda San Ignacio, de Guarne, a la altura del kilómetro 19+300 de la vía.

El viernes pasado varias personas que dijeron actuar a nombre de un contratista de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia comenzaron a realizar la tala de los árboles para hacer las instalaciones, y ahí se dio el primer incidente con la comunidad aledaña.

Algunos vecinos se presentaron aduciendo que habían interpuesto un recurso contra la resolución de Cornare que autorizaba el aprovechamiento forestal y mostraron el documento respectivo; por tanto, dijeron que el procedimiento debía esperar a que la Corporación Autónoma Regional se pronunciara al respecto.

No obstante, según relata María Cristina Franco, una de las accionantes, las personas a cargo hicieron caso omiso y continuaron con su tarea, suspendiéndola solo cuando, a petición de quienes protestaron, se hicieron presentes funcionarios de la Inspección de Guarne. Aun así, alcanzaron a talar tres ejemplares arbóreos.

“Los encargados llevaron una valla que decía que tenían los permisos de Cornare y una resolución autorizada que ya estaba en firme porque supuestamente se había vencido el tiempo para interponer recursos el día previo”, explicó la señora Franco, quien muestra que la Resolución respectiva es del 26 de agosto y la reposición la pusieron el 8 de septiembre, es decir, dentro de los diez días hábiles posteriores que manda la norma y que se vencían justo el jueves, un día antes de ocurrido el choque verbal.

Consultada por EL COLOMBIANO, la Secretaría de Infraestructura contestó este martes que la notificación frente al recurso interpuesto la recibieron el 15 de septiembre, es decir, este mismo día, pero que aun así las actividades de tala fueron suspendidas el sábado 12 “de manera preventiva.

Esa dependencia informó además que, si bien el permiso de aprovechamiento forestal los autoriza a sustraer 81 árboles, solo sustraerán los estrictamente requeridos debido a la obra y habría una compensación bajo la figura de “pago por servicios ambientales”.

Además, le sugerimos ver: Atento: Ciudadanos bloquean el peaje Pajarito en rechazo a su reubicación

En el texto de la reposición, las dos accionantes -la señora Grajales y otra vecina- aducen que aunque el 27 de agosto acordaron hacer una mesa técnica para estudiar qué alternativas tienen menor impacto, con participación de la Alcaldía y la Personería de Guarne así como la Gobernación, la concesión del Túnel de Oriente y la comunidad y que antes de iniciar las intervenciones se haría socialización con la gente, esto no se cumplió.

Miembros de la comunidad llamaron a las autoridades; luego la Policía hizo presencia en el sitio. FOTO: CORTESÍA
Miembros de la comunidad llamaron a las autoridades; luego la Policía hizo presencia en el sitio. FOTO: CORTESÍA

Adicionalmente, piden que se les presenten los respectivos estudios sobre la necesidad de la obra, y de la tala de los árboles. Así mismo, verificar que se haya realizado el proceso de sustracción del lote de la condición de área protegida, con el visto bueno de una autoridad ambiental.

“Nosotros no nos oponemos al peaje, pero sí nos duele que no se lleve el debido proceso. Ni la comunidad ni la administración de Guarne tenían conocimiento previo. Asimismo, estamos en una reserva forestal nacional protectora, la Reserva Nare, y para intervenir allí se requiere un proceso de sustracción de área ante el Ministerio de Ambiente y estudios sociales y económicos que permitan identificar los impactos ambientales, económicos y sociales”, dijo Grajales.

Una de las razones para la reubicación del peaje sería evitar que algunas personas burlen el control -y el pago respectivo- utilizando un desvío que está en las inmediaciones de la ubicación actual. No obstante, la señora Franco dice que esta es una carretera muy transitada por la comunidad silletera de las veredas El Porvenir y San Ignacio, algunos de cuyos integrantes viajan hasta tres y cuatro veces por día hacia La Ceja para abastecerse de flores que luego expenden en la Placita de Flores de Medellín.

Legalmente la respuesta al recurso de reposición podría llegar en un lapso de 15 días, o tardarse hasta un mes si alguna de las partes llega a pedir un plazo adicional; durante ese tiempo, en teoría, toda actividad relacionada con la obra debe quedar suspendida.

Ello podría eventualmente alterar el cronograma para la instalación de la nueva caseta en San Ignacio, que está prevista para ocho meses.
“La reubicación se da en atención a solicitudes reiteradas de la comunidad de las veredas La Quiebra y El Progreso, del municipio de Rionegro, y a las afectaciones generadas en vía veredal utilizada como vía elusora del peaje en la actual ubicación”, puntualizó la Secretaría de Infraestructura.

Así mismo, le puede interesar: “Bello no acepta, no quiere, ni necesita un peaje en su territorio”: alcaldesa de Bello

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué van a trasladar el peaje de Santa Elena de Rionegro a Guarne?
La reubicación busca atender solicitudes reiteradas de habitantes de las veredas La Quiebra y El Progreso, en Rionegro, y reducir las afectaciones ocasionadas por una vía veredal que algunos conductores utilizan para evadir el peaje en su ubicación actual.
¿Dónde quedará el nuevo peaje de Santa Elena?
La nueva caseta está proyectada en la vereda San Ignacio, en jurisdicción de Guarne, a la altura del kilómetro 19+300 de la vía. El punto se encuentra aproximadamente a dos kilómetros de la ubicación actual, en la vereda Yarumal de Rionegro.
¿Por qué se suspendieron las obras del nuevo peaje de Santa Elena?
Las actividades fueron suspendidas debido a la oposición de habitantes de la zona, quienes cuestionaron el inicio de la tala de árboles mientras estaba pendiente la respuesta de Cornare a un recurso de reposición contra la autorización de aprovechamiento forestal.
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