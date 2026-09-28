PepsiCo invertirá US$1.000 millones en Colombia: ampliará producción y distribución durante cinco años

PepsiCo confirmó una inversión de US$1.000 millones en Colombia durante los próximos cinco años, recursos que estarán destinados a ampliar la capacidad de producción de la compañía, modernizar sus operaciones y fortalecer su red de distribución en el país. El anuncio se conoció pocos días después de la agenda que adelantaron en Nueva York el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, con empresarios, inversionistas y representantes del sector financiero, a quienes presentaron un portafolio con más de 150 proyectos de inversión en Colombia. El Gobierno presentó la decisión de PepsiCo como una nueva señal de confianza del sector privado y como parte de los resultados que busca generar con su estrategia de atracción de capital. Le puede interesar: ¿Cómo será la primera “Milagro Week”? Así es la tarea de José Manuel Restrepo para impulsar inversión “La confianza se demuestra invirtiendo. Esta apuesta impulsa el empleo, respalda a más de 2.000 agricultores y fortalece a los tenderos colombianos”, aseguró el presidente Abelardo De La Espriella al referirse al anuncio. La inversión contempla diferentes eslabones de la operación de PepsiCo en Colombia. Además del aumento de la producción, el plan incluye la modernización de sus operaciones y el fortalecimiento de la distribución, con efectos sobre agricultores, proveedores, trabajadores y otros actores vinculados a la cadena de la compañía.

PepsiCo y la agenda de inversión del Gobierno

José Manuel Restrepo destacó el anuncio como una señal de que el interés de inversionistas internacionales puede convertirse en nuevos proyectos de capital en Colombia. “Una de las grandes conclusiones de nuestro viaje a Nueva York es la confianza que usted está generando en los mercados internacionales. Y esa confianza empieza a materializarse en hechos concretos: más inversión, producción, empleo y oportunidades para los colombianos”, señaló el vicepresidente. Restrepo agregó que, junto con el ministro de Comercio, adelantaron conversaciones con directivos de PepsiCo para fortalecer y ampliar la apuesta de la multinacional por Colombia. La compañía, que tiene operaciones en el país y una cadena que involucra producción, proveedores, agricultores, distribución y comercio, tendrá ahora un plan de inversión de US$1.000 millones para el periodo de cinco años. Lea más: Abelardo pide cuentas semana a semana al MinSalud por 1,06 millones de pacientes, ¿cómo será? El ministro Mauricio Gómez Amín señaló que la decisión hace parte de la agenda que adelanta el Gobierno para atraer capital y fortalecer la actividad productiva. “Esta inversión de PepsiCo representa una nueva señal de confianza del sector privado y hace parte de la agenda que adelanta el Gobierno para atraer capital, fortalecer la actividad productiva y generar nuevas oportunidades de crecimiento y empleo”, afirmó. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, el Gobierno presentó en Nueva York un portafolio de más de 150 proyectos con el objetivo de mostrar oportunidades de inversión en Colombia.

Más de 2.000 agricultores y tenderos, entre los actores vinculados

Uno de los elementos que destacó el Gobierno es el impacto que la inversión puede tener sobre los encadenamientos productivos de PepsiCo. Según lo señalado por el Ejecutivo, el plan tendrá incidencia sobre más de 2.000 agricultores, además de tenderos, proveedores y trabajadores relacionados con la operación de la compañía. El anuncio se enmarca además en la Misión Crecer, estrategia del Gobierno que busca dinamizar la economía y alcanzar un crecimiento de 6% del PIB. Gómez Amín calificó la decisión de PepsiCo como parte de la línea trazada por el Ejecutivo para atraer nuevas inversiones. Conozca también: El antes y el después: Medellín invierte $1,2 billones para dejar como nuevos sus 421 colegios “Presidente, este es el resultado de la línea que usted nos ha marcado: trabajar para lograr una Economía Milagro”, afirmó el ministro. La multinacional destinará así US$1.000 millones durante los próximos cinco años a su operación en Colombia, en un plan que combina mayor producción, modernización y distribución, mientras el Gobierno busca que esta inversión se traduzca en nuevos encadenamientos productivos y empleo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: