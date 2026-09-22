Hombre en Medellín habría asesinado a su mascota tras llegar a la casa y no encontrar a su esposa

Una mascota fue asesinada a puñaladas en la madrugada de este martes en la comuna 8 (Villa Hermosa), de Medellín, luego de que, al parecer, un hombre llegara a su vivienda y no encontrara dentro de la misma a su compañera sentimental.
Los hechos ocurrieron dentro de una vivienda, en la carrera 22 con la calle 53, en el barrio La Libertad, en el oriente de Medellín. Según el reporte policial, esta persona habría llegado en estado de exaltación y, cuando fue a buscar a su pareja, no la encontró, puesto que se habría escondido por el temor de ser agredida.