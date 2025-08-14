¿Perros jugando al póker? La historia detrás de la famosa pintura

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Manuel Afanador, padre de Valeria, niña con síndrome de Down desaparecida en Cajicá, hizo un angustioso llamado a quien tenga a su hija para que la devuelva, advirtiendo que es una menor indefensa y requiere cuidados especiales.
Ganador de varios premios de cuentos y uno de novela, el paisa retrata las contradicciones de los escritores anónimos.
De momento, el paso será exclusivo para vehículos livianos y autobuses.
El Primer Ministro de Sudán, Dr. Kamal Idris, envió un mensaje en español al pueblo colombiano para instar al cese del reclutamiento de mercenarios que participan en la guerra de Darfur. Advirtió que estas prácticas agravan la crisis humanitaria y solicitó al gobierno colombiano investigar las redes de captación.
id