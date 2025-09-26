Él es Perry Sook, el directivo que intentó retirar a Jimmy Kimmel de la televisión en EE. UU.

Perry Sook, director ejecutivo de Nexstar Media Group, autorizó la semana pasada el retiro del programa de Jimmy Kimmel de más de dos docenas de estaciones afiliadas a ABC, cadena que produce dicho programa. La decisión se produjo tras los comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Poco después, Sinclair Broadcast Group adoptó la misma medida para decenas de sus canales. Contexto: Suspendieron el famoso programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk y Donald Trump lo celebró Nexstar Media Group y Sinclair Broadcast Group son dos de las mayores compañías de televisión local en Estados Unidos. Nexstar opera más de 200 estaciones afiliadas a cadenas nacionales como ABC, CBS, NBC y Fox, lo que la convierte en el mayor grupo de estaciones del país desde su adquisición de Tribune Media en 2019. Por su parte, Sinclair es uno de los principales operadores privados con más de 180 estaciones y una presencia significativa en noticias y deportes regionales. En televisión abierta de Estados Unidos, las grandes cadenas nacionales (ABC, CBS, NBC, Fox) producen programas y noticias, pero no son dueñas de todos los canales donde se transmiten. Esos canales, en cada ciudad o estado, suelen ser de grupos privados como Nexstar o Sinclair. A esos canales se les llama “afiliados locales”, porque están afiliados a una cadena, pero son operados por una compañía distinta. Entonces, cuando Nexstar y Sinclair decidieron no emitir más el programa de Jimmy Kimmel en sus estaciones, fue un hecho inusual: los afiliados locales le dijeron “no” a la cadena nacional (ABC). Eso mostró que todavía tienen margen de maniobra para influir en lo que millones de personas ven en televisión abierta.

Volviendo con el caso, ese mismo día, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, advirtió que la agencia podría actuar contra las emisoras que no respondieran al caso, al señalar que tienen la obligación de velar por el interés público. Tras la decisión de Nexstar y Sinclair, la matriz de ABC, Disney, retiró temporalmente el programa de su parrilla durante cuatro días. ¿La decisión detrás de esto? Perry Sook, CEO de Nexstar Media.

La cara del problema: Perry Sook

Perry Sook, de 67 años, ha pasado más de cuatro décadas en la industria de los medios. Su inicio fue modesto: trabajó como DJ en la escuela secundaria, probó suerte como reportero en una estación de Virginia Occidental y rápidamente se movió al área de ventas de anuncios. En 1996 logró reunir el dinero suficiente para comprar WYOU, una estación local en Scranton, Pensilvania, donde había trabajado en sus primeros años.