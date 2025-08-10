x

Petro dice que cualquier operación militar contra Venezuela sin aprobación sería agresión a Latinoamérica

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse en defensa del régimen de Nicolás Maduro luego de que Estados Unidos anunciara que duplica la recompensa por información que conduzca a su captura.

  • FOTO: Getty
    FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 54 minutos
bookmark

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a Venezuela después de rechazar la decisión de Estados Unidos de duplicar la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, pasando de 25 a 50 millones de dólares, la cifra más alta ofrecida en la historia de ese país.

Este domingo, el mandatario ordenó públicamente a las Fuerzas Armadas que cualquier operación militar de Colombia que involucre a “países hermanos”, como Venezuela, requiere aprobación previa de esos gobiernos. “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”, afirmó.

Petro advirtió que “cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. Libertad o muerte, grito Bolívar, y el pueblo se sublevó”.

Cabe recordar que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, señaló el pasado jueves que Maduro “afirmó haber ganado las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, pero no presentó ninguna prueba de ello”.

Estados Unidos “no lo reconoce como presidente de Venezuela”, recalcó Rubio en un comunicado.

El jefe de Estado también compartió un video de la Guardia de Honor Presidencial venezolana, unidad militar responsable de la seguridad y protección de Maduro. En el evento, los militares rechazaron intervenciones de EE. UU. y afirmaron lealtad a Maduro.

En el video, el mayor general Javier José Marcano Tabata, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director general de Contrainteligencia Militar venezolana, rechazó la declaración de la fiscal general estadounidense Pam Bondi, quien acusó a Maduro de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de haber “estrangulado la democracia”.

El uniformado aseguró que “estas declaraciones pasarán a la historia como un monumento permanente a la mentira y falsedad que emplea el gobierno supremacista de EE. UU. que pretenden desestabilizar la paz del pueblo de Venezuela”.

Petro compartió estas palabras en su cuenta de X diciendo que “el ejército que quede en lo que fue la Gran Colombia, será aquel que pueda levantar con orgullo el estandarte de la vida, de los valores fundamentales de la humanidad, herederos de la libertad jurada por Bolívar”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mostró su rechazo a la declaración de Petro. “A los que nos decían que éramos unos exagerados al prevenir sobre la inminente llegada del Castro Chavismo, miren cómo vamos. Presidente Petro le hace honores al ejército dictatorial de Maduro en Venezuela, crea una zona binacional y legitima al narcorégimen. Se equivocan al deshonrar la imagen del Libertador. Estoy firme con la defensa de la democracia, las instituciones y la dignidad de nuestros soldados y policías”, escribió en redes sociales.

En contexto: Estados Unidos eleva la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares

