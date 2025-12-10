Petro denuncia que “lancheros bombardeados” hallados en Colombia podrían ser dominicanos

El presidente de Colombia Gustavo Petro dijo este miércoles que los dos cuerpos supuestamente “bombardeados” por Estados Unidos y hallados la semana pasada en una playa colombiana podrían ser “ciudadanos de la República Dominicana”.

El mandatario le pidió a la Fiscalía abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar en un pueblo de pescadores del departamento de La Guajira y sugirió que sus muertes pudieron deberse a un bombardeo estadounidense.

Lea también: Ataque de EE. UU. en el Caribe genera polémica: ¿un crimen de guerra?

En un video compartido por el mandatario en la red social X, se ve a pobladores cavar una fosa en una playa, mientras un cuerpo con un brazo mutilado yace sobre la orilla del mar.

Fuerzas militares de Estados Unidos han bombardeado desde septiembre una veintena de supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico bajo órdenes del presidente Donald Trump, que no descarta incursiones terrestres en Venezuela y Colombia para golpear al narcotráfico. Los ataques en aguas internacionales han dejado 87 muertos.

“Al parecer son lancheros bombardeados en el mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana”, indicó Petro en X.