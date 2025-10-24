Congresista estadounidense advierte que vienen sanciones para “otros cuantos más” tras inclusión de Petro y sus cercanos en la lista Clinton

Tras confirmarse la inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa, la primera dama Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) conocida como la lista Clinton, congresistas de ese país reaccionaron a la decisión que pone a la relación entre Colombia y Estados Unidos en su punto más bajo.

Lea aquí: Estos fueron los argumentos del secretario del Tesoro de EE. UU. para incluir a Petro y su familia en la lista Clinton

Y es que, días antes, el senador republicano Bernie Moreno –de origen colombiano– ya había anticipado en una entrevista con Fox News, que el Departamento del Tesoro estaba preparando la inclusión del mandatario colombiano en el listado, lo que congela sus activos y movimientos económicos en Estados Unidos y, de hecho, Petro mencionó al político tras conocer la notificación de su inclusión en el listado.

“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”, fue parte de la primera reacción del mandatario este viernes.