Estos fueron los argumentos del secretario del Tesoro de EE. UU. para incluir a Petro y su familia en la lista Clinton

Gustavo Petro fue incluido este viernes en la lista Clinton junto a su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
La inclusión a la lista OFAC la dio a conocer el Departamento del Tesoro a través de un comunicado en sus redes oficiales donde mencionaron que están sancionando al presidente Petro “por su papel en el tráfico ilícito mundial de drogas”. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, no toleraremos que el narcotráfico de Colombia envenene a los estadounidenses”, resaltó la entidad.