¿Qué es el waiver y por qué es clave para revertir la descertificación?

Una pregunta gira alrededor del anuncio de descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas y es qué deberá hacer el Gobierno para volver a ser certificado y revertir ese señalamiento durante los siguientes 12 meses.
El memorando de la Casa Blanca no solo dejó claro el incumplimiento de los compromisos internacionales, sino que también trazó una hoja de ruta mínima que el Gobierno de Gustavo Petro tendría que seguir para convencer a Estados Unidos de reconsiderar la sanción.
De acuerdo con el documento, la administración estadounidense estaría dispuesta a revisar la decisión si Colombia adopta medidas “más agresivas” para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, y si además se responsabiliza a quienes producen, trafican y se benefician de ese negocio ilícito.
Esto incluye, “una mejor cooperación judicial para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales que operan en el país”, según el documento gringo.
La decisión llegó con un waiver, que en términos sencillos es una especie de excepción dentro de la sanción. No elimina el castigo, pero abre un margen de maniobra, limitado y condicionado, para que Colombia intente revertir la descertificación.
Como señalan varios analistas, la descertificación no desaparece, pero la exención permite mantener la asistencia mientras Colombia muestre resultados verificables.