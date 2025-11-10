Petro llama a consultas al embajador en EE. UU., Daniel García-Peña, tras supuesto plan de ese país para enviarlo a prisión

El presidente Gustavo Petro anunció que llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, para aclarar la situación revelada por la revista Cambio relacionada con la publicación de una foto por parte del gobierno estadounidense en la que se ve un documento titulado “La Doctrina Trump”.

Dicho documento, que sería la política del gobierno norteamericano para Colombia y el hemisferio occidental, aparece una foto creada con inteligencia artificial de Petro vestido como un preso, junto a una imagen similar de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano. El documento está membreteado con la firma de Bernie Moreno, el senador republicano colombo-estadounidense.

“Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes”, escribió el mandatario en su cuenta de X, haciendo alusión de que, mientras García-Peña está en Bogotá en consultas, el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara –que hace las veces de embajador–, deberá regresar a su país.