Petro llama a consultas al embajador en EE. UU., Daniel García-Peña, tras supuesto plan de ese país para enviarlo a prisión

Esto, luego de la publicación de la revista Cambio de una imagen de la Casa Blanca en la que se observa un documento en el que el mandatario colombiano aparece presentado como un preso en ese país.

  El embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García Peña. FOTO: Cortesía Presidencia
El Colombiano
hace 9 minutos
bookmark

El presidente Gustavo Petro anunció que llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, para aclarar la situación revelada por la revista Cambio relacionada con la publicación de una foto por parte del gobierno estadounidense en la que se ve un documento titulado “La Doctrina Trump”.

Dicho documento, que sería la política del gobierno norteamericano para Colombia y el hemisferio occidental, aparece una foto creada con inteligencia artificial de Petro vestido como un preso, junto a una imagen similar de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano. El documento está membreteado con la firma de Bernie Moreno, el senador republicano colombo-estadounidense.

“Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes”, escribió el mandatario en su cuenta de X, haciendo alusión de que, mientras García-Peña está en Bogotá en consultas, el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara –que hace las veces de embajador–, deberá regresar a su país.

“Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EE. UU. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”, agregó Petro en la red social.

Espere ampliación.

