Exministro de Hacienda propone demandar el decreto del aumento del salario mínimo ante el Consejo de Estado, ¿es viable?

Una tormenta política de gran magnitud generó el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del salario mínimo para 2026. Antes de su alocución en la noche de este 29 de diciembre, el mandatario insinuó que lo que iba a decretar sería una cifra que no gustaría a la oposición ni a los dueños de medianas y pequeñas empresas.
Su argumento para subir el salario mínimo en $2 millones (un alza del 23,78 %) estuvo fundamentado en que “el desempleo baja”, sin considerar que en Colombia más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad, alrededor del 55 %-56 % del total de ocupados, según datos de abril-junio, basados en informes del Dane.
“Antes de mi alocución a los colombianos me adelanté a las críticas. Toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica: entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja. Es lo contrario de la estafa ideológica del neoliberalismo, que es lo único que estudian los estudiantes de economía. Hasta en la Nacional prohibieron la economía científica; solo enseñan ideologías de negociantes, como dijera Aristóteles: crematística (...)”, escribió Petro en su cuenta de X.