Porte de estupefacientes, el delito por el que más personas fueron detenidas en Rionegro durante 2025

La Alcaldía de Rionegro presentó su consolidado operativo de este 2025, exponiendo como cifra madre la captura de 1.031 personas. Más de 500 corresponden a delitos asociados a tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que las demás fueron por hurto a personas, lesiones personales, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas.

Otro de los ítems que resaltaron las autoridades fue la reducción en materia de hurto, obteniendo una disminución del 31 % en el hurto a vehículos, lo que aportó a que este delito, en general, redujera cerca de un 6 %.