x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Porte de estupefacientes, el delito por el que más personas fueron detenidas en Rionegro durante 2025

Hubo una reducción de hasta el 31 % en los hurtos en este municipio del Oriente antioqueño. Conozca más detalles.

  • Uno de los más de 1.000 capturados en el municipio de Rionegro, Oriente de Antioquia. FOTO captura de video Alcaldía de Rionegro.
    Uno de los más de 1.000 capturados en el municipio de Rionegro, Oriente de Antioquia. FOTO captura de video Alcaldía de Rionegro.
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

La Alcaldía de Rionegro presentó su consolidado operativo de este 2025, exponiendo como cifra madre la captura de 1.031 personas. Más de 500 corresponden a delitos asociados a tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que las demás fueron por hurto a personas, lesiones personales, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas.

Lea más: Un militar murió y dos más resultaron heridos tras accidente con pieza de artillería en el Norte de Antioquia

Otro de los ítems que resaltaron las autoridades fue la reducción en materia de hurto, obteniendo una disminución del 31 % en el hurto a vehículos, lo que aportó a que este delito, en general, redujera cerca de un 6 %.

Este año, en Rionegro, se incautaron 64 armas, 24 más que al cierre del año pasado, y hubo un aumento de incautación de drogas del 150 %, lo que se traduce en 56.000 gramos de estupefacientes incautados, entre marihuana, cocaína y bazuco.

Entérese: ¿Cuál es el origen de los rituales y agüeros de Año Nuevo?

“Estos resultados son un gran golpe a las estructuras criminales asentadas en nuestro municipio. El resultado es una clara estrategia de la articulación de la Fuerza Pública y la administración municipal, que permite hoy cuidar a todos los rionegreros y sus bienes con la recuperación de 91 vehículos entre carros y motocicletas”, precisó Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro.

Como mecanismo de prevención durante 2025, se ejecutaron 12.903 planes, y se impusieron 7.000 antecedentes a personas, 59.216 a automóviles y 38.524 a motocicletas.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida