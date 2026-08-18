Economía de Colombia creció 3,5% en el segundo trimestre de 2026: ¿qué actividades la impulsaron?

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró un crecimiento anual de 3,5% en el segundo trimestre de 2026, según los resultados de las cuentas nacionales trimestrales divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El resultado corresponde a la serie original y muestra que la economía mantuvo una expansión positiva frente al mismo periodo de 2025. El mayor aporte a esta variación provino de las actividades relacionadas con la administración pública, educación y salud.

El grupo de actividades que reúne la administración pública y defensa, los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, la educación y las actividades de atención de la salud humana y servicios sociales registró un crecimiento anual de 10,0%.

Este sector fue el principal motor de la expansión del PIB durante el trimestre, al aportar 1,7 puntos porcentuales al crecimiento anual de 3,5%.