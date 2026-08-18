En video | Acabó en el hospital: DT de Egipto se desmayó mientras sus dos esposas se peleaban

¿Qué tan mala suerte hay que tener para que las dos esposas coincidan en el mismo lugar? Eso fue precisamente lo que ocurrió en un hotel de Porto Marina, en la costa norte de Egipto, donde Hossam Hassan pasaba unos días de descanso.
Hossam Hassan, el entrenador que dirigió a la selección egipcia contra Argentina en el Mundial 2026, terminó en medio de una pelea entre sus dos esposas y perdió el conocimiento mientras intentaba intervenir.
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En la cafetería del establecimiento coincidieron Howaida Al-Gharabawi (su primera esposa) y Dina Mustafa (la segunda), conocida como “Dan Adam”. El incómodo encuentro terminó en una discusión, luego en golpes, sillas lanzadas y personas intentando separar a las dos mujeres, hasta que llegó la Policía.