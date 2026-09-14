Una nueva pista rodea la muerte de Hayden Panettiere, actriz de ‘Triunfos robados’: investigan la pastilla que habría consumido

La muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, de 36 años, es investigada por el Departamento de Policía de Greenville, Carolina del Sur, y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), luego de que fuera encontrada inconsciente y en paro cardíaco el domingo 16 de agosto de 2026 en una residencia de esa ciudad.
Las autoridades buscan establecer qué sustancias consumió, de dónde procedían y si alguna pudo contribuir a su fallecimiento, mientras permanecen pendientes los resultados toxicológicos definitivos.