Develan posible plan para atentar contra alcalde de Cali y la gobernadora del Valle

Alejandro Eder, alcalde de Cali, y Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, estarían en riesgo de sufrir un atentado en su contra. Así lo documentó una investigación de la revista Semana.

De acuerdo con el medio, el grupo delincuencial detrás del plan de ataque es el denominado Tren del Llano. Del grupo se sabe que es de origen venezolano, se creó en 2008 e inició en la vida criminal con el robo de carros.

El Tren del Llano fue identificado en Colombia durante este 2025 como un aliado del Tren de Aragua. Intercambiaban servicios criminales como la venta de armamento y de explosivos.

“Esto incluye el asesinato de alcaldes y gobernadores, por ejemplo, a cambio de 10.000 dólares”, dijo un funcionario a la revista citada.

A ese grupo criminal le habrían encomendado atentar contra la vida de varios mandatarios locales. Desde el Ministerio de Defensa ya advirtieron que las disidencias de las Farc y otras estructuras criminales estaría realizando gestiones económicas para realizar los atentados.

“Nos devolvieron a las peores épocas. Toda mi solidaridad con el Alcalde de Cali Alejandro Eder y la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Las disidencias Farc tenían preparado un atentado en su contra. Un plan criminal que busca silenciar a quienes nos oponemos a lo que hoy sucede en Colombia y sumirnos en el caos”, señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

La Procuraduría General de la Nación también rechazó el plan de atentado contra los dirigentes del Valle.

“La unidad de los colombianos tiene que ser la estrategia para derrotar a los violentos, reiteró la necesidad de cerrar filas contra quienes buscan fragmentar el tejido social e instó a autoridades a garantizar no solo su vida, sino la de todos los vallecaucanos”, apuntó esa agencia del Ministerio Público.