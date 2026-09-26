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Video | Polémica celebración de jugador israelí terminó en expulsión; ¿hizo un gesto de disparo o de billar?

En el duelo entre Austria e Israel por la UEFA Nations League se vivió un particular episodio en la celebración de Saied Abu Farchi, jugador israelí que terminó expulsado.

  • Saied Abu Farchi, el hombre de la polémica. FOTO: X Captura de vídeo
    Saied Abu Farchi, el hombre de la polémica. FOTO: X Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El parón de selecciones deja imágenes profundas que combinan aspectos del fútbol y también que suceden afuera del terreno de juego. La polémica es sin duda lo que rodea a la selección de Israel durante estos días, pues tras saberse que la selección irlandesa no quería jugar el duelo contra los hebreos, los ojos del mundo se volcaron hacia el combinado judío. En su primer partido de la fecha FIFA se presentó un caso particular.

Israel visitó a Austria en el Raiffeisen Arena de Linz, donde ambos equipos debutaron en una nueva UEFA Nations League. El conjunto israelita inició perdiendo el compromiso con un tanto de Romano Schmid desde el punto penal. Con este resultado se fueron al entretiempo. Luego, al minuto 55 del compromiso, sucedió la jugada que rápidamente se hizo viral.

Saied Abu Farchi marcó el 1-1 y lo celebró de una forma particular: se dirigió a la esquina del campo y retiró el banderín del córner, mismo implemento con el que hizo el gesto de disparo, algo que indignó a los presentes y, peor aún, al árbitro del compromiso. El búlgaro Georgi Kabakov no dudó dos veces en sacarle la segunda amarilla al delantero israelí por lo que consideró un mensaje ofensivo y lo expulsó.

Esto le dio la vuelta al mundo en tiempo récord. El contexto bélico en el que se mueve Israel hace que cada detalle que suceda con respecto a ese país pase por la lupa de la crítica social a nivel global. Para algunos es algo inadecuado, para otros, simplemente un futbolista celebrando y disfrutando del éxito conseguido.

Infortunadamente para Abu Farchi, la alegría no duró mucho. Tras la expulsión de la “joya” del fútbol hebreo, Israel se vino a pique y terminó cayendo con los goles de Phillipe Mwene (90’) y de Saša Kalajdžić al 93’. El resultado final fue 3-1 a favor de los austriacos, quienes con uno más se demoraron hasta el tiempo adicional para ponerse adelante a pesar de la superioridad mostrada desde el juego.

Al finalizar el compromiso, el entrenador de Israel, Ran Ben Shimon, declaró que esa era la celebración habitual del delantero. “Quizás fue culpa mía por no decirle que tenía que parar. Debe aprender de esto. También es una gran lección para nosotros”, culminó el DT.

Para Israel, su próximo reto será Irlanda en un duelo más que candente por todo lo sucedido en la previa. A priori, Irlanda no lo quiso jugar, pero al final cedieron. El compromiso se llevará a cabo el próximo domingo 27 de septiembre en Debrecen, Hungría, ya que Israel no puede ser local en su propio país. El duelo está programado para la 1:45 p. m., hora de Colombia, con transmisión de Disney+.

Lea también: Rafa Márquez, entrenador de México, habló sobre Colombia en la previa del amistoso, ¿qué dijo?

¿Por qué fue expulsado el delantero israelí Saied Abu Farchi?
Abu Farchi empató provisionalmente el encuentro al minuto 55 y celebró retirando el banderín del córner para simular un gesto de disparo. El árbitro búlgaro Georgi Kabakov consideró el acto como un mensaje ofensivo, le mostró la segunda tarjeta amarilla y lo expulsó del terreno de juego.
¿Cómo afectó la expulsión de Abu Farchi el desarrollo del partido para la selección de Israel?
Tras la expulsión de su delantero, el equipo israelí perdió el control del encuentro y se vino abajo en los minutos finales. Aunque aguantó gran parte del complemento con uno menos, Austria sentenció el marcador en el tiempo de descuento con dos anotaciones consecutivas.
¿Por qué la selección de Israel genera tanta atención y polémica en esta fecha FIFA?
La participación de Israel está rodeada de escrutinio global debido al contexto bélico internacional, lo que amplifica cualquier detalle deportivo o extradeportivo bajo la lupa de la crítica social, sumado a la negativa inicial de la selección de Irlanda de disputar su respectivo encuentro.
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