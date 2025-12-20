Polémica en la UdeA por contrato de la Facultad de Ingeniería con MinTic

Pese a estar en tiempos de austeridad, en la Universidad de Antioquia muchos dicen no entender por qué la Facultad de Ingeniería está firmando millonarios contratos con sus propios empleados para operar un programa del Gobierno Nacional.
El pasado 25 de noviembre se hizo pública una denuncia de 84 páginas en la que señalaron al decano y la vicedecana de esa facultad de aprovecharse de sus cargos para que supuestamente empleados y personas cercanas recibieran jugosas remuneraciones por ejecutar, en muchos casos, tareas similares a las que ya hacen en su trabajo diario como empleados de planta.
Mientras el decano controvierte esas denuncias y sostiene que los contratos se han ejecutado en estricto apego a la ley, los denunciantes radicaron el caso en la Fiscalía y la Procuraduría y les pidieron abrir una investigación y tomar las acciones a las que haya lugar.
En medio del ya caldeado ambiente político que se vive en esa institución, la polémica también ha profundizado las grietas dentro del Consejo Superior Universitario (CSU), desde donde varios integrantes piden que se revise de forma más estricta cómo la universidad está ejecutando sus recursos.