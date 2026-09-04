Polémica en las filas del ICE: denuncian “fallas sistémicas” en la revisión de antecedentes de sus nuevos integrantes

Informes de seguridad nacional están bajo la lupa luego de que una advertencia lanzada por un denunciante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pusiera en aprietos a la organización, según un memorando obtenido por CNN.
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De acuerdo con la denuncia, conocida recientemente, el organismo habría incurrido en “fallas sistémicas” durante el proceso de verificación de antecedentes de sus nuevos reclutas en medio de una acelerada campaña de contratación masiva.