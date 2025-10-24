¡Póngase la chaqueta! Esta es la razón del intenso frío que se siente en Medellín

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Tras su inclusión junto a su familia y al ministro Armando Benedetti en la Lista Clinton, el presidente Gustavo Petro anunció que su defensa en EE. UU. estará a cargo del abogado Dany Kovalik.
Ya se dijo la última palabra sobre el delantero cordobés de cara al clásico de este domingo.
La inclusión del jefe de Estado en la lista OFAC junto a su familia tiene unos efectos tanto a nivel internacional como internamente. Expertos conversaron con EL COLOMBIANO sobre el tema.