¿Quién es la conductora del Monster Truck que causó el accidente en Popayán?

Este domingo, en horas de la tarde, ocurrió un accidente que conmocionó a Popayán. En medio de un evento de exhibición de Monster Truck (vehículos modificados de gran tamaño), uno de ellos, denominado “La Dragona”, arrolló a un grupo de personas que se encontraban presenciando el evento. Murieron tres personas, entre ellas una niña de 10 años, y hay, según reportes oficiales, 38 heridos. Mientras las autoridades investigan una posible falla mecánica, se confirmó que la conductora, una de las pocas mujeres expertas en esta disciplina en Latinoamérica, se encuentra entre los lesionados.

¿De quién se trata?

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO estableció que el vehículo era conducido por Sonia Dilma Segura, de 52 años, quien es la representante suplente de la empresa Colombian Monster SAS y la única mujer en la región certificada para maniobrar estos potentes vehículos de 1.500 caballos de fuerza.

Pese a su experiencia al volante de este tipo de vehiculos, testigos del evento relataron cómo este ‘Monster Truck’ se desvió de su trayectoria impactando contra el público. Fuentes cercanas a la empresa, liderada por el estadounidense Steven Hearley, indicaron que Segura permanece bajo observación médica pero que se encuentra estable.

Las declaraciones de las autoridades

Tras el accidente, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se manifestó a través de su cuenta de X (antes Twitter) para coordinar la atención de las víctimas y expresar sus condolencias. “Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en la tarde de hoy, domingo 3 de mayo, en el sector del Boulevard Rose, que ha dejado preliminarmente 37 personas heridas y al menos 2 fallecidas. Desde nuestra Secretaría @saludcauca hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional y la articulación con la red hospitalaria pública y privada, bomberos y red de ambulancias para atender la situación”, declaró el mandatario . Además, expresó sus condolencias a los familiares afectados por lo sucedido. “Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de quienes se vieron afectados en este trágico accidente, así como con nuestra ciudad capital, Popayán”.

Minutos después de este reporte, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, actualizó la cifra de fallecidos, confirmando que una tercera persona perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. Y señaló además que ya iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido tras esta tragedia. “He dado instrucciones claras para que se adelante una investigación rigurosa. Estos hechos, que jamás debieron suceder, serán esclarecidos con total responsabilidad y transparencia”.

¿Qué fue lo que sucedió?

En videos difundidos a través de redes sociales se observa cómo, al intentar superar un obstáculo, el vehículo aceleró inesperadamente hacia el público sin detenerse, hasta impactar con los espectadores y posteriormente en un poste.